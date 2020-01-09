風．Luxury／Oris全球首家複合店賣咖啡　賞錶超愜意

▲全球首家ORIS Coffee腕錶複合式專賣店，於遠百A13信義店開幕。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

腕錶品牌與生活品味相結合已成流行趨勢，台灣金光鐘錶去年首開先例，開設結合咖啡甜點、腕錶、展示玩具收藏的MIX & MATCH形象店；瑞士機械錶品牌Oris則進駐遠百信義A13，開設全球首家Oris Coffee腕錶複合式專賣店，意味不只是錶店，也賣起來自產自宏都拉斯的瑪爾卡拉地區聖荷西咖啡，讓逛街的顧客不僅能停駐品嚐小農咖啡，也能在咖啡香中賞玩腕錶，好愜意。

▲Oris Bear站在入口歡迎貴客。（圖／記者陳雅韻攝）



▲Oris Bear成為品牌吉祥物，馬克杯很吸睛。（圖／品牌提供）

▲Oris 選用產自宏都拉斯的瑪爾卡拉地區聖荷西小農咖啡。（圖／記者陳雅韻攝）

已成為品牌吉祥物的巨型Oris Bear站在店門口迎賓，歡迎顧客踏入文青風的木質空間，無論是吧檯、沙發區或木頭長桌，都能自在坐下喝一杯來自聖荷西小農咖啡，選擇此處咖啡豆顯露Oris投入公益的用心，因為合作的咖啡豆處理廠有教育補助計畫，幫助當地農民的孩子就學，且該地區小農嘗試多項永續農業的措施，例如將椰殼鋪在樹下，以減少雜草生長並防止土壤被雨水沖刷。

▲專賣店有吧檯、長桌、沙發區供停下腳步品嚐咖啡、鑑賞腕錶。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Oris遠百信義A13專賣店獨家的Movember蓄鬍特別版皮帶套組，58,000元。（圖／品牌提供）

▲Oris Movember蓄鬍特別版皮帶錶，58,000元。（圖／品牌提供）

除了咖啡飄香，Oris Coffee腕錶複合式專賣店展示齊全腕錶系列，慶祝新開幕的獨賣款是品牌與男性健康慈善機構Movember基金會、紐約洋基隊棒球隊經理Aaron Boone合作推出的Movember蓄鬍特別版腕錶，分別有鍊帶與復古皮帶錶款，均附特殊皮革旅行袋與一條可替換的紅白色相間的NATO紡織錶帶。

▲金光鐘錶全新概念店MIX & MATCH結合咖啡甜點、腕錶、展示玩具收藏等。（圖／資料照片）