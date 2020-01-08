新年激推「強運紅」唇彩　紅紅火火讓好運一飛衝天

▲紅色唇彩不僅能開運，更能襯托白皙膚色。（圖／翻攝自IG/ponymakeup、etudehouseofficial，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

新的一年想要有超強運勢，就得從彩妝開始仔細琢磨，從唇彩到眼唇彩搭配處處有心機，讓你不論是新春拜年或是出遊，都成為稱讚不停的火紅焦點。

運用能提升好運的紅色系妝容，除了呈現容光煥發的好氣色，還能幫助個人提升運勢，創造「紅紅火火」開運效果。為大家網羅最具話題的各式唇彩，從霧面、水潤唇膏到唇釉應有盡有，任何女孩都能挑到最適合自己的開運唇彩。

想成為注目焦點，重點眼彩和頰彩挑選則很重要，眼妝可選擇不搶戲的大地色系，為珠光幫雙眸放閃。為了呼應紅唇，頰彩只要淡淡的就好，利用氣色粉或是珊瑚粉簡單帶過，輕鬆打造發光的美麗肌膚。

除了顧面子，換個新髮型更是許多女生的開春儀式，然而過度吹整容易造成髮質的受損，記得適度的進行頭髮保養護理。

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