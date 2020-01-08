蔡康永走心金句：朋友名單定期刪，停止沒有意義的討好

▲蔡康永的金句，句句入心。圖／翻攝自IG/kangyongcai，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

當好人很好，但別當個濫好人，蔡康永分享，所謂的朋友圈，並不是每位都是你的朋友，有時候對方在意的是你的專業而非友誼。新的一年該檢視人際關係是否超過負荷，當你累到不是自己，企圖討好太多人，你的朋友名單就該縮小，以下這些金句，請放在心裡。



#管理人際關係 而不是讓關係來管理你

太多朋友不一定是好，你必須確認你在乎的是那些人，付出心力對他們好，其他的朋友就順其自然，你沒辦法取悅太多人。



#對別人講辛苦了，是對別人的禮貌

對自己講辛苦了，是對自己的溫柔

人要先學會自己再愛別人，當自己充滿愛，才有力氣把愛擴散給別人。



#鏡子很髒的時後，我們並不會誤會自己臉髒

那為什麼別人說出糟糕話時，我們要覺得糟糕的是自己

別人講的話不要往心裡去，必須相信自己，不要被任何人而影響。



#你要把未來，全部通通交給他

你這是愛，還是懶？

這句話可運用在愛情、工作、甚至友情都行。有時候不要孤注一擲，乍聽之下是幸福，其實是一種冒險。

#如果擔心現在才開始學某樣東西，年紀已經太大的話

不妨這樣想，就算因此放棄不學，年紀還是會照樣變大的

很多事情考慮太多，時間就會從指縫中溜走，做就對了。

#幸福感是一個標準

是可不可以常保持對不喜歡的事情說不要

當你有選擇的權利代表你是幸福的，可以選擇、拒絕，總被別人選擇來的好。

#心裡最崇拜誰 不必變成那個人

而是用那個人的精神和方法去變成你自己

相信自己是獨一無二，你不用變成別人，可以截長補短、努力學習，變成最棒的自己。

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