fb ig video ETtoday search mobile

王子妃梅根全身咖啡色沒土味　靠不同面料穿出層次感

> >

▲▼梅根馬可與哈利王子 。（圖／美聯社）

▲梅根馬可（右）穿英國品牌REISS打折後約10500元的駝色大衣。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

今日天氣明顯轉冷，如何穿得保暖又時尚，瞧瞧英國哈利王子妃梅根馬可（Meghan Markle）拜訪位於倫敦的Canada House的穿搭就能獲得靈感，她穿咖啡色系但不同面料的衣裙，外罩駝色長大衣，不少媒體報導她的大衣是數萬元的英國設計師品牌Stella McCartney，事實上從衣標洩露是英國品牌REISS，打折後約10,500元，已銷售一空了。

▲▼梅根馬可與哈利王子 。（圖／美聯社）

▲梅根馬可（左）與哈利王子2020年首露面，手始終緊緊牽著曬恩愛。（圖／美聯社）

英國哈利王子（Prince Henry）與梅根馬可（Meghan Markle）帶著7個月大的兒子亞契（Archie），在加拿大度過聖誕節與跨年，一家三口結束6周的假期返回英國，2020年夫妻倆第一個公開露面的活動，便是獻給位於倫敦的Canada House，感謝加拿大政府對她們在加國度假期間的照顧與禮遇。

▲▼哈利王子與亞契 。（圖／翻攝sussexroyal IG）

▲哈利王子抱著7個月大的亞契在加拿大留影。（圖／翻攝sussexroyal IG）

新年首亮相，王子妃梅根馬可再度展現好衣Q，除了駝色長大衣展現氣勢，她穿咖啡色Massimo Dutti高領針織衫搭緞面裙，再搭配Jimmy Choo咖啡色絨面高跟鞋，以同色系但不同材質面料穿出層次感。

▲▼梅根馬可與哈利王子 。（圖／美聯社）

▲梅根馬可（左）穿咖啡色Massimo Dutti高領針織衫搭緞面裙，以及JimmyChoo絨面高跟鞋。（圖／美聯社）
 

關鍵字：

哈利王子, 梅根馬可, 亞契, Jimmy Choo, REISS, Massimo Dutti
fashion.net

熱門文章

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

ET Fashion

推薦閱讀

把台灣黑熊、石虎印在SWATCH上　專屬訂製來襲

把台灣黑熊、石虎印在SWATCH上　專屬訂製來襲

金球獎／凱特布蘭琪禮服正面鸚鵡螺　轉身變扇貝

金球獎／凱特布蘭琪禮服正面鸚鵡螺　轉身變扇貝

金球獎／翹臀珍被譏像聖誕禮物　小丑女飄度假風　

金球獎／翹臀珍被譏像聖誕禮物　小丑女飄度假風　

C羅戴1500萬元勞力士　閃爆滿鑽設計襯百億身價 陳庭妮化身金色女神露美腿跑卡地亞趴　氣場強壓深溝辣媽瑞莎 俄超模被LV少東套上超大鑽戒！戀愛談9年、小孩生兩個　終於有名分 蕭敬騰的勞力士夯到「三連撞」　徐若瑄、林俊傑都有一只 羅志祥G-SHOCK閃爆　竟是品牌沒賣的客製華麗版 李晶晶穿「美胸神器」曬深溝、馬甲線　馬爾地夫享親子時光甜蜜蜜 哈利王子曬7個月萌兒　肉腳套一年多前收到的小毛靴

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面