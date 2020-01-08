王子妃梅根全身咖啡色沒土味　靠不同面料穿出層次感

▲梅根馬可（右）穿英國品牌REISS打折後約10500元的駝色大衣。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

今日天氣明顯轉冷，如何穿得保暖又時尚，瞧瞧英國哈利王子妃梅根馬可（Meghan Markle）拜訪位於倫敦的Canada House的穿搭就能獲得靈感，她穿咖啡色系但不同面料的衣裙，外罩駝色長大衣，不少媒體報導她的大衣是數萬元的英國設計師品牌Stella McCartney，事實上從衣標洩露是英國品牌REISS，打折後約10,500元，已銷售一空了。

▲梅根馬可（左）與哈利王子2020年首露面，手始終緊緊牽著曬恩愛。（圖／美聯社）

英國哈利王子（Prince Henry）與梅根馬可（Meghan Markle）帶著7個月大的兒子亞契（Archie），在加拿大度過聖誕節與跨年，一家三口結束6周的假期返回英國，2020年夫妻倆第一個公開露面的活動，便是獻給位於倫敦的Canada House，感謝加拿大政府對她們在加國度假期間的照顧與禮遇。

▲哈利王子抱著7個月大的亞契在加拿大留影。（圖／翻攝sussexroyal IG）

新年首亮相，王子妃梅根馬可再度展現好衣Q，除了駝色長大衣展現氣勢，她穿咖啡色Massimo Dutti高領針織衫搭緞面裙，再搭配Jimmy Choo咖啡色絨面高跟鞋，以同色系但不同材質面料穿出層次感。

▲梅根馬可（左）穿咖啡色Massimo Dutti高領針織衫搭緞面裙，以及JimmyChoo絨面高跟鞋。（圖／美聯社）

