星．上妝／柔伊唇色、莎莉賽隆眼影　金球獎女星使用彩妝公開

▲莎莉．賽隆和柔伊．德區在本屆金球獎紅毯獲得極高評價。（圖／翻攝自IG/charlizeafrica、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

想要制霸紅毯，女星無不使出渾身解數，除了慎選服裝和珠寶呈現大氣感，彩妝更是加分關鍵。面對紅毯照，女星無不強化妝前保養，妝容選色技巧畫龍點睛，照片一出美醜高低立現。

▲細數她的服裝和妝髮搭配盡是亮點。（圖／Tiffany）

論到凍齡緊緻，44歲的莎莉．賽隆算是保養不錯，她分享她妝前會以化妝水醒膚整肌，依照順序使用精華和乳霜，打造膨潤平滑肌底，為後續妝容打底。



▲Dior 逆時能量奇肌霜，50ml，4,900元。

▲Dior 專業後台眼影盤，#002，2,000元。

▲Dior 玫瑰粉頰彩 霓幻樂光限量版，#003，1,500元。

彩妝部分最重視協調感，眼妝使用迪奧專業後台眼影盤#002，於內眼角處綴上亮彩，並刷拭出濃密長睫，使雙眸更明亮有神，最後描繪霧黑眼線液強調眼神，頰彩則是強化修容，這不僅能凸顯蘋果肌，也使輪廓線更加平衡對稱。





▲亮黃禮服和復古妝容搭得恰到好處。

有美麗魔物之稱的柔伊．德區，仗著年輕就是本錢，在金球獎紅毯大玩復古妝容，以陰鬱眼神點綴粉嫩唇色，輕鬆奪得最耀眼女星。

▲香緹卡 極緻純金賦活眼膜，8副，7,800元。

為呈現青春電眼，妝前先以香緹卡極緻純金賦活眼膜為脆弱的眼部肌膚迅速充電。接著使用慈善保育眼彩盤－犀牛與大象帶出眼部深邃感，再搭配2020春季限定飛行寶石四色眼彩盤-熱帶暖(台灣尚未上市)加強眼窩立體感。

詢問度很高的柔美唇色則是花妍潤澤唇膏#甜豆，一抹即能呈現飽和的優雅嫩粉色調。

▲香緹卡 慈善保育眼彩盤，#犀牛，1,950元。

▲香緹卡 花妍潤澤唇膏，#甜豆SWEET PEA，1,500元。

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