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不二家牛奶妹搭上藤原浩變潮了！多邊形切面公仔超酷　

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編輯／Emily　圖／翻攝自medicomtoy.co.jp、family-town.jp

不二家牛奶糖甜甜的好滋味讓人難忘，包裝上綁兩束頭髮、吐著舌頭的牛奶妹PEKO更是他們的招牌吉祥物。這次不二家聯手潮流教父藤原浩開設的THE CONVENI以及知名玩具商MEDICOM TOY，推出全新設計的牛奶妹公仔，將公仔圓滑的輪廓，改成有稜有角的不規則切面，潮度大增！

▲牛奶妹公仔。（圖／翻攝自medicomtoy.co.jp）

不二家與THE CONVENI、MEDICOM TOY合作推出的牛奶妹PEKO公仔，將牛奶妹的外型做成邊邊角角的多邊形，使用不規則切面設計，高度約215mm。牛奶妹的吊帶褲上也多了藤原浩標誌性的閃電LOGO，背面則印了「THE CONVENI」字樣，替原本的可愛模樣增添了潮流感～

▲牛奶妹公仔。（圖／翻攝自medicomtoy.co.jp）▲牛奶妹公仔。（圖／翻攝自medicomtoy.co.jp）

除了彩色版本之外，還推出了黑白版本，看起來更有個性。

▲牛奶妹公仔。（圖／翻攝自medicomtoy.co.jp）▲牛奶妹公仔。（圖／翻攝自medicomtoy.co.jp）

另外還會推出BE@RBRICK版本的熊型公仔，一款是牛奶妹造型，另一款是印花圖案。兩款造型都有彩色與黑白兩色，尺寸會有100%（70mm）&400%（280mm）。

▲牛奶妹公仔。（圖／翻攝自medicomtoy.co.jp）

▲牛奶妹公仔。（圖／翻攝自medicomtoy.co.jp）

這些公仔售價皆為15,000日圓不含稅（約台幣4,155元），預計今年1月上市，會在THE CONVENI、不二家網路商店、MEDICOM TOY直營店、官網販售。

▲牛奶妹公仔。（圖／翻攝自medicomtoy.co.jp）

對藤原浩很有興趣的話，THE CONVENI會在台北東區開設期間限定商店，營業期會從1/10一直持續到2/2。裡面販售的商品特別和INVINCIBLE合作，推出黑、白兩色的帽T、長袖、短袖T-Shirt、提袋，上面印了「THE CONVENI」、「INVINCIBLE」、「FRAGMENT」字樣以及閃電圖案，並結合便利商店概念，以牛奶盒、易開罐、餅乾袋…等生活用品做外包裝，想要收藏它們可千萬別錯過了！

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關鍵字：

不二家, 牛奶妹, 公仔, 藤原浩, THECONVENI, MEDICOMTOY, peko
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