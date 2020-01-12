克莉絲汀史都華新身份又帥又辣　曝光超嚴格減肥菜單，紅肉奶油都不吃

妳對克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）的印象停留在哪裡？是率性浪漫的《暮光女》、還是剃著平頭的叛逆酷女孩？而這次好久沒出現在大銀幕上的她將帶領「茉莉公主」娜歐蜜史考特（Naomi Scott）及英國新生代女星艾拉巴林斯卡（Ella Balinska）一同演出新版《霹靂嬌娃》（Charlie's Angels）！

在 Instagram 查看這則貼文 Charlie's Angels（@charliesangels）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 13 日 上午 11:59 張貼

克莉絲汀史都華在新版2019《霹靂嬌娃》，頂著一頭帥氣的金色短髮，搭配俐落的拳腳動作，真的是又帥又辣呀～先來段預告解渴一下！

霹靂嬌娃正式預告

但妳知道嗎，其實男孩子氣的克莉絲汀史都華可是非常在乎自己的身材的～而為了維持身材的曲線和瘦身，她更是訂定了超多嚴格的規則，快點一起來看看．

在 Instagram 查看這則貼文 Charlie's Angels（@charliesangels）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 15 日 下午 3:31 張貼

熱瑜伽

克莉絲汀史都華絕對是熱瑜伽的愛好者，她將熱瑜伽作為日常生活重要的一部份， 由於熱瑜伽一次必須做26個姿勢，大約需要花費90分鐘來執行，一次能消耗很多熱量。

克莉絲汀史都華分享尤其她會在拍電影時，更認真的練熱瑜伽，因為她認為熱瑜伽能讓她的曲線延伸，身材也會更纖細柔軟，在詮釋角色時也會更加分．

騎馬

克莉絲汀史都華熱愛騎馬，她認為這是一種完美的鍛鍊健身方法。她在北加州有一座家庭農場，幾乎每次去那裡都會進行騎馬運動。

數據顯示：騎馬10分鐘相當於接受1萬下按摩，慢跑30分鐘，等於跑步鍛鍊2500米，奔跑1小時消耗2700卡路里，是一項非常好的運動，而且克莉絲汀史都華分享騎馬能訓練兩腿的內側，以及骨盆腔底肌肉群，絕對讓你沒有下半身肥胖的問題．

養出自然的運動嗜好

克莉絲汀史都華解答如果妳不喜歡運動，那就想辦法去陪養妳的興趣，剛好是可以訓練到妳的線條的，像是克莉絲汀就非常的喜歡游泳和跳舞．

而游泳和跳舞對於克莉絲汀史都華來說，反倒更像是紓壓的嗜好，只要有空她就會去游泳，或是抽個空檔來跳舞發洩壓力，同時也能維持身材線條，根本就是一舉兩得呀．

養成定期運動的好習慣

克莉絲汀史都華建議將運動變成妳生活中重要的一部份，也許剛開始很困難，擔當妳養成定期運動的習慣，會發現身體有很大的改變，而且運動只有好處，沒有壞處呀！

清淡食物

克莉絲汀史都華從來不否認她是一個愛吃美食的女孩，但她也堅持不靠吃一些減肥食品或是減肥藥來瘦身，因此她選擇盡量吃清淡的食物，克莉絲汀史都華認為原型食物是最健康．也是最好維持身材的方式．

在 Instagram 查看這則貼文 Kristen Stewart（@kristenstewartx）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 23 日 上午 10:46 張貼

飲食以低熱量高蛋白食物為主

克莉絲汀史都華的飲食主要以低熱量高蛋白食物為主，像是雞胸肉、雞蛋、鮪魚／鮭魚、豆類製品、牛奶...等，都是屬於低熱量的高蛋白食物．

除此之外克莉絲汀史都華，還會搭配吃大量的蔬菜和水果，她分享絕對要從飲食控制熱量，才能保持苗條的身材曲線。

喜歡吃墨西哥菜

除了平日的規律飲食外，克莉絲汀史都華表示自己非常熱愛墨西哥菜，她也曾經在電視節目中準備了墨西哥玉米餅湯，表現她對墨西哥美食的熱愛．

克莉絲汀史都華通常會在墨西哥捲餅當中加一些低脂肉末和新鮮的蔬菜水果搭配著吃，她相信這樣的食物是非常健康的選擇。

在 Instagram 查看這則貼文 Kristen Stewart（@kristenstewartx）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 3 日 下午 4:08 張貼

放棄紅肉、奶油

克莉絲汀史都華為了保持身材，她不得不放棄她喜歡的奶油和紅肉，她平常愛吃的紅肉都換成比較低脂的瘦肉，日常生活中也避免奶油的攝取，就連平常愛吃的奶油吐司，也逐漸消失在她的生活中。

不過克莉絲汀史都華分享當然還是有所謂的放縱日，可以讓她吃想吃的食物滿足口腹之慾，這樣開心的減肥才會瘦得快．

在 Instagram 查看這則貼文 Kristen Stewart（@kristenstewartx）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 14 日 下午 6:39 張貼

不喝酒

即便她是大明星，常常有許多party或是聚會，不擅長飲酒的克莉絲汀史都華將酒精拒於千里之外，她認為喝酒會讓身體產生負擔，所以她選擇滴酒不沾。

克莉絲汀史都華一日菜單

早餐：克莉絲汀史都華以水煮蛋、杏仁、和她最愛的腰果冰沙作為一天的開始，由於每天都很忙碌，所以在早晨補充營養、享用豐盛的早餐對她來說相當重要。

午餐：克莉絲汀史都華表示自己經常不吃午餐，但是在傍晚時，會喝果汁來彌補中午沒有補充到的營養。

晚餐：至於晚餐的菜色，克莉絲汀史都華則是會非常隨興的吃一些瘦肉、番茄或是沙拉..等低熱量食物，讓身體在睡前盡量不要囤積太多「垃圾熱量」

在 Instagram 查看這則貼文 Kristen Stewart（@kristenstewartx）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 25 日 下午 4:21 張貼

多喝水

克莉絲汀史都華說女人多喝水就沒錯，她每天都一定會喝大量的水，喝水不僅能讓身體代謝變好，也能讓肌膚變亮，所以一定要喝足夠的水，少喝一點飲料．

文／柯夢波丹 圖／ENTERTAINMENT WEEKLY、GETTY IMAGES、IG@kristenstewartx

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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