愛馬仕2020年春夏3款新包超生火！招牌柏金包再進化、牛奶盒硬殼包好帥氣

保留皮革工藝，並維持馬術精神，愛馬仕（Hermès）在每一季的發表中從不隨波逐流，總能保有自己的品牌風格，並以人為出發點為考量，在時裝週中設計出一套套迷人的服裝，2020 年春夏巴黎時裝週落幕，Hermès 這次依然沒讓人失望，品牌優柔舒適的剪裁與色彩，創造出最舒適的服裝，在每個女人夢寐以求的包袋裡，更創造出全新樣貌的包款。



在服裝上的皮革工藝



Hermès 從縫製馬具開始，讓皮革的技藝在品牌中延伸，在包袋上 Hermès 用精良的設計征服了每個女人的心，延續對於皮革熟知的技巧，每一季 Hermès 的服裝上也能看見品牌以皮料裁縫出的精緻服裝，這次在秀上除了有品牌過去專精的皮革大衣外，該怎麼讓皮製的服飾在春夏看起來輕盈，成了一大考驗！Hermès 這次透過皮革的鑿孔做出透氣效果，以及運用與輕盈面料的拼接，完美展現皮革於春夏服飾的連結。



運動休閒也能很高級



或許你已經看過無數的品牌都在將休閒服飾融入精品的設計中，但 Hermès 不跟隨街頭潮流的風格，在這次出春夏中品牌用宛如坦克背心的元素設計出多套上衣，運用像是針織的技術製作服裝的面料，讓休閒元素也能完美的與伸展台上的服裝結合。



Hermès再推新款包



包包是女人用遠都買不完的單品！而 Hermès 的包包更是包迷們的夢幻逸品！這次品牌在秀上出現了3款簡約俐落設計的包款，沒有大 Logo 及過於季節性的設計，讓儂編不禁在猜想這幾款包該不會是品牌未來的新經典！



迷你行李提袋包



這款外形簡單貌似行李袋包款的提包，俐落的外型設計，並在拉鍊開合處側面加上鎖頭，特殊有趣的包釦開法加上全素綿沒有任何Logo的出現，與過去品牌柏金包、凱莉包的設計原則相似，能有鎖頭保護包中的物件不會遺失外，也沒有過於複雜的設計，讓包款看起來更為雋永。



柏金包再進化



有錢也買不到的柏金包，已經成為 Hermès 殿堂級的包款！不同皮質及多元的配色，讓即便是資深的愛馬仕迷對於該包款都有收藏不完的慾望，這次在秀上推出一款與柏金包上蓋相似的中小型包款，附有皮革包覆的鎖頭及鑰匙，再搭配精巧的體積，帶點可愛的設計感，絕對能成為明年春夏女人的新目標！



牛奶盒硬殼包



在秀上的資料一出來後，儂編就對這款外形貌似牛奶盒的硬殼包印象深刻，簡約俐落的設計，搭配上率性的寬提把，看似應該中性感十足的包款，卻因為多了一塊手提把銜接處的設計，讓整款擁有像是牛奶盒童趣的造型，加上品牌巧妙將 H 字樣所寫設計成包釦，讓 Hermès 用最優雅的方式，呈現 Logo 設計。



創造自己的風格，是 Hermès 的獨門絕活，不管這個時尚圈被街頭風格牽制的有多嚴重，Hermès 依舊保有自我展現一個頂級品牌的創意及氣度。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Hermès



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