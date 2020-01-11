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少女媽咪丁文琪的養身秘訣其實超簡單　就從日常運動、料理下手

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▲▼ 林宥嘉妻丁文琪喜獲第二胎！34歲熱愛美食卻能維持少女好身材的秘密竟是...。（圖／Bella儂儂提供）

最近林宥嘉妻子丁文琪終於喜獲第二胎小公主，幸福喜悅藏不住！然而早已是34歲快接近高齡產婦的丁文琪，懷了兩胎依舊維持少女身材的秘密原來竟是這個！很多人都說當了媽的女人身材就是附屬品，但想要讓視覺年齡停留在20歲，飲食、運動便是關鍵！新手媽媽快張大眼睛、筆記本準備好，少女媽咪丁文琪的養身秘訣你也能輕鬆上手！

喜獲第二胎，好身材藏不住

▲▼ 林宥嘉妻丁文琪喜獲第二胎！34歲熱愛美食卻能維持少女好身材的秘密竟是...。（圖／Bella儂儂提供）

擁有一張娃娃臉的丁文琪，如果儂編不說，你一定也看不出來她是即將懷第二胎的小媽媽，嬌小身材，纖細的骨架配上一張瓜子臉，在螢光幕前總是超有活力的她，生完孩子後依然青春氣息不減，甚至絲毫沒有身材走樣的問題，不論是緊身褲還是露肩上衣，好身材一覽無遺，不過說到丁文琪維持身材的祕訣，其實超簡單！少女媽咪丁文琪飲食+運動菜單大公開，懶女孩也能在家輕鬆瘦。

勤練瑜珈雕塑體態

▲▼ 林宥嘉妻丁文琪喜獲第二胎！34歲熱愛美食卻能維持少女好身材的秘密竟是...。（圖／Bella儂儂提供）

曾經也是歌手的丁文琪，過去在身材的維持上可不馬虎，甚至為了調整體態而愛上了瑜伽，她自己就在IG分享到，自己練瑜伽已經練了七年，瑜伽就像身體的一部分，一天不動就覺得渾身不對勁，甚至持續練習的那段時間丁文琪的筋骨軟到可以對折！完全看不出來是即將生第二胎的媽媽 ~ 雖然待產期間他一度暫停了瑜伽訓練，但等到體力一恢復她對於瑜伽的熱情就不曾遞減，甚至瑜伽訓練對她來說不只修飾了身材，還能讓生產更順利呢！

親手下廚，吃原型食物

▲▼ 林宥嘉妻丁文琪喜獲第二胎！34歲熱愛美食卻能維持少女好身材的秘密竟是...。（圖／Bella儂儂提供）

眼尖的粉絲一定有發現，丁文琪自從當了媽媽，IG社群上的PO文除了孩子就是自己的私房料理！每天都有新菜色的變化，儂編只能說林宥嘉娶到她真的太幸福啦 ~ 喜歡美食且熱愛烹飪的丁文琪，為了孩子的健康，每天的菜單可都很講究！不論是孩子最愛的蔬菜咖哩，還是以食物原型為基礎的三菜一湯，簡單的美味，讓她能控制自己與家人的熱量攝取，親手做健康便當攝取充足營養也是維持身材的不二法門喔！

清爽飲食，三菜一湯

▲▼ 林宥嘉妻丁文琪喜獲第二胎！34歲熱愛美食卻能維持少女好身材的秘密竟是...。（圖／Bella儂儂提供）

當然，丁文琪在料理上的份量調配也不是青青菜菜( 台），在她的＃拎太太上菜食譜當中，她堅持每一餐都會搭配新鮮蔬菜，就算是咖哩也會以菜多於肉的比例做料理，甚至熱愛美食的她，在料理時也會以食物原型為主體，不論是糙米飯、清蒸魚又或者燙豬肉，每一項菜色看起來都色香味俱全，卻又清爽得可以，就連咖哩她都以不加水為原則，就是希望能吃出食物的原味！在飲食方面都如此講究的丁文琪，難怪邁入輕熟齡仍保有妹仔般的輕盈體態呢！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@kikiting_official、facebook@丁文琪

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

丁文琪, 林宥嘉, 懷孕, 身材, 保養, 運動
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