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夾子不是長頭髮的專利！5種時髦造型手殘也學得會，短髮女孩快筆記

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▲▼ 短髮也能駕馭5款「髮夾造型」推薦！懶女人髮型救星、手殘者隨便用都好看。（圖／Bella儂儂提供）

這兩季復古髮夾再度引領街拍潮流，細緻金屬、古典珍珠夾上秀髮，讓簡單的髮型變得很不一樣！懶女人的髮型救星！5款短髮髮夾造型推薦，手殘也能讓髮型72變 ~ 頂著短髮10幾年的儂編每次看到漂亮的髮夾都不知道該怎麼下手 ~ 甚至對許多女孩來說，短髮的可塑性似乎只能將髮夾夾耳後沒什麼變化（攤手） ，親愛的千萬別將髮夾打入冷宮，這五款超時髦短髮髮夾造型，絕對讓你一周五天都有新氣象。

側編髮

▲▼ 短髮也能駕馭5款「髮夾造型」推薦！懶女人髮型救星、手殘者隨便用都好看。（圖／Bella儂儂提供）

耳後、瀏海又或者頭頂，對部分女生來說髮夾似乎有些不合年齡，夾了怕被說裝可愛，不夾又覺得髮型呆板沒變化 ~ 女孩別煩惱了，明天的造型不如全權交給儂編打理！精緻的珍珠髮夾若只是單純夾耳後稍顯無聊，想要讓短髮多點個性，可以將側邊髮絲編個魚骨辮而後再夾上髮夾點綴，不只能讓造型更有層次感，也不會顯老呦 ~

後半頭

▲▼ 短髮也能駕馭5款「髮夾造型」推薦！懶女人髮型救星、手殘者隨便用都好看。（圖／Bella儂儂提供）

有時候想讓髮型乾淨俐落一點，短髮既沒辦法紮起來，費盡吃奶力氣紮起的小馬尾不僅顯老還會讓造型毫無活力 ~ 想要擺脫短髮的造型魔咒，溫柔小姊姊們可以先紮一個半頭接著再用兩隻細緻小髮夾從兩側固定，讓馬尾呈現稍微凌亂的空氣感，又或者喜歡日系風格的女孩，也可以將兩側頭髮編辮紮成半頭，接著再用珍珠造型髮夾固定，還能讓你的背影更加迷人。

立體層次

▲▼ 短髮也能駕馭5款「髮夾造型」推薦！懶女人髮型救星、手殘者隨便用都好看。（圖／Bella儂儂提供）

這款造型真的是儂編私心最愛，有一點點變化卻又簡單俐落！喜歡髮夾的精緻感卻又害怕髮夾造型一不小心就讓自己看起來做作又裝可愛的女孩們，這時最好的入門變化法，可以在夾髮夾前將髮絲轉個兩圈再夾，又或者將頭髮分層用兩隻髮夾做固定，相同的側邊夾法造型，只要多一點點小心機，就能讓髮型增添些許女人味。

泫雅式

▲▼ 短髮也能駕馭5款「髮夾造型」推薦！懶女人髮型救星、手殘者隨便用都好看。（圖／Bella儂儂提供）

辣妹仔看過來，性感小野馬泫雅的招牌髮型，就連短髮也可以輕鬆駕馭！七彩的爪型髮夾，一支支排列環繞在頭髮上，不只讓造型多了一點俏皮與甜美，作為短髮的點綴也超有個性 ~ 在短髮的夾法上，可以先將瀏海分線分好，接著將頭髮抓出類似髮箍的形狀，而後再用不同顏色的小髮夾做固定，不只不會突兀，髮夾環繞形成的髮飾造型還能隨著心情與穿搭做不同色系的變化，很適合愛玩造型的年輕女孩做嘗試呢！

極短髮這樣夾

▲▼ 短髮也能駕馭5款「髮夾造型」推薦！懶女人髮型救星、手殘者隨便用都好看。（圖／Bella儂儂提供）

別說儂編沒有照顧到所有人，也曾頂過極短髮的儂編，絕對懂短髮女孩有苦難言的心聲 ~ 短到不行的頭髮別說綁不起來，除了髮膠塑型，真的不知道還能做什麼變化 ~（搔頭）今年別再為髮型傷腦筋，只要一支造型髮夾，極短髮也能有春天！極短髮在髮夾的夾法上，可以選擇髮線上方偏側的位置點綴，既能增加髮型的變化性，忘記整理頭髮時還能用髮夾稍作掩護，看著看著儂編也想手刀購入一打了啦 ~

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

髮型, 髮夾, 短髮, 造型, 復古
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