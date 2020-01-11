姊妹們開吃啦！「10大高CP值外送美食」讓你開趴超EASY

辦趴踢原本該是件輕鬆又愉快的事情，但一想到要找餐廳、確認人數、邀了A就不能邀B，這些狗屁倒灶的事情，乾脆直接舉白旗投降！其實可以改選在家裡開趴，既能遠離那些學校附近吃到膩、吃到怕的餐廳，又能和姊妹淘放肆大鬧、聊八卦，不用害怕被店員白眼。

善用外送app貼心的服務（現在還免運喔～），動動手指就能把熱騰騰美食送到家，COSMO Angel特別網羅10間高CP、超澎湃的平價外送美食，讓妳只需要負責擺盤就能在姊妹淘、男友的哥兒們面前超有面子！

1.頂呱呱

平時沒有太多辦趴經驗的妳，一定要先知道選擇派對美食的精髓在於種類一定要夠多，還要方便吃、好分食，炸物就算是一個不錯的選擇！全台都有的超夯台式炸雞店頂呱呱，推出許多組合式套餐，能讓妳用經濟實惠的價格，一次買到散發獨特胡椒香的酥脆雞塊、吃得到地瓜甜味的古早味薯條和飽足感十足的招牌呱呱包。

份量感十足的炸雞漢堡，不見得要一人一個，可以特別幫胃口好的男同學點幾個、讓他們分著吃，畢竟伺候好了他們的五臟廟，接下來一切都好談！無論是玩桌遊殺時間，或是丟台Switch、PS4給他們，女孩們就能在一旁安心地好好聊天、就連偷講他們的壞話，相信他們也都是聽不到的喔～～～

【頂呱呱 店家資訊】

■ 台北市松山區八德路三段206號

■ (02)2577-9936

■訂購：Uber Eats

2.TGI FRIDAYS

TGI FRIDAYS是許多人熟門熟路的老字號美式餐廳，更是定期會跟同學相約爆卡大吃的好去處！現在妳不用到現場，也能吃到最道地的美式開胃菜。COSMO Angel私心最推薦田納西芝麻雞柳、蒜辣小管捲、香酥瑪芝拉條和紐奧良炸蝦，之所以這麼愛他們家的炸物，莫過於麵皮不會太厚，能同時吃到食材原味和酥脆口感，整個超唰嘴！

TGI FRIDAYS的另一個招牌就是田納西威士忌炭烤豬肋排！鮮嫩多汁的豬肋排混著甜鹹甜鹹的特色烤肉醬，獨特焦香味讓人忍不住一口接著一口，重點是份量感十足，搭配酥脆薯條和解膩的涼拌捲心菜，可以很多人一起分食，光用看得就覺很澎湃，一大盤擺上桌保證能驚豔所有人～

【TGI FRIDAYS 店家資訊】

■ 台北市忠孝東路五段8號2樓

■ (02) 2720-3579

■訂購：Uber Eats

3.Campus Cafe 校園美式輕食餐廳

光從Campus Cafe的中文店名「校園美式輕食餐廳」就知道這間餐廳是專為「學生」打造的，所有餐點都走平價、高CP路線，而且種類超多光主食類就有三明治、漢堡、風味燉飯、義大利麵，還有甜點和特調飲品可以選，有鹹有甜、有吃也有喝，算是可以替妳省去所有煩惱、一站購入所有派對必備美食的首選餐廳之一～

熱愛美式餐點的妳，一定覺得熱狗堡就是熱狗堡，能有多新奇？但在Campus Cafe卻有長達16吋的超巨大熱狗堡和炸蝦堡，比起平時常見的6吋熱狗堡，可說是足足大了3倍！所有內餡也是加量再加量，光看這張照片快溢出來的肉醬和起司，就讓人忍不住吞口水～對了！這需要提前預訂喔～

【Campus Cafe 校園美式輕食餐廳 店家資訊】

■ 台北市忠孝東路三段203號

■(02)2751-6021

■訂購：Uber Eats、foodpanda

4.爭鮮迴轉壽司

如果所有餐點都是重鹹重油的炸雞、薯條，一整晚吃下來難免有點太HARDCORE~不如就用一些清爽、好消化的壽司來解解膩！但壽司真的很考驗食材的新鮮度和品質，所以一定要選對餐廳，不然可是真的會吃壞肚子的！而爭鮮算是很大的連鎖餐廳，具有一定的品質，無論是握壽司、散壽司、丼飯都很讚！

炙燒鮭魚！炙燒鮭魚！請容許我把內心的激動喊出來～對於荷包扁扁的大學生來說，能用銅板價吃到美味的壽司，是不是超級心動～這盤極炙鮭魚三味讓妳一次吃到各種不同的口味，其中撲滿整片起司能同時吃到鮭魚油脂香和濃郁奶香的起司鮭魚握壽司，更是長期佔據爭鮮熱銷排行榜的必吃餐點！

【爭鮮迴轉壽司 店家資訊】

■台北市大安區忠孝東路四段209號

■(02)8771-9564

■訂購：Uber Eats

5.瑪丘墨式餅舖

酸香開胃的墨西哥菜是COSMO Angel的心頭好，常見的有塔可餅和捲餅。前者有著像多力多滋一般、唰嘴的酥脆口感；後者則包了香料飯、飽足感十足。重點是都撒上了特製莎莎醬、酸奶醬、墨西哥美乃滋和香濃乳酪絲，雖然光看就知道熱量不低，但吃起來卻一點負擔都沒有，絕對是愛嘗鮮的妳不能錯過的異國風情好風味~

小巧精緻的迷你塔可，可說是派對美食聖品！光是看到姊妹們不停猛拍用光所有記憶體、還有那些此起彼落的驚呼聲，就能讓妳贏了面子、爭到面子！若想再增加派對感，可以在上面點綴一些造型可愛、符合派對主題的小叉旗，或是用五彩繽紛的小紙盤分裝，保證讓大家感受到妳的貼心和用心喔！

【瑪丘墨式餅舖 店家資訊】

■台北市大安區延吉街126巷3號

■(02)2731-4489

■訂購：foodpanda、Deliveroo

6.Dazzling Cafe

想不到吧！連超夯網美打卡店Dazzling Cafe也能外送到府，除了招牌蜜糖吐司之外，店家也推出許多進化版的超Ｑ甜點，像是照片中的金磚系列就是其中一個不能錯過的甜品。將招牌蜜糖吐司接成方便食用的魔術方塊外型，搭配冰心慕斯、卡士達醬和巧克力，不只外型吸睛有趣，更美味無比！

甜而不膩的爆漿蜜糖甜甜圈是Dazzling Cafe最近強打的外帶銅板美食！現在妳不用特別到店門口排隊、吹冷風，就能嚐到囉！經過高溫油炸的蜜糖甜甜圈，吃起來Ｑ軟紮實，再擠入清爽不膩的義式內餡，檸檬奶餡、比利時巧克力及奶油乳酪三種不同的口味，剛好可以跟朋友一起分著吃，反正要胖一起胖，完全不用有熱量太高的顧慮！

【Dazzling Cafe Express店家資訊】

■台北市中正區北平西路3號

■(02)8773-9238

■訂購：Deliveroo

7.堤諾義式比薩Tino's Pizza Café

吃膩了必X客、拿X里、達X樂，其實妳還有其他選擇～同樣是連鎖比薩店的Tino's Pizza Café，一樣有標準SOP不怕踩到雷，雖然不像前者花俏有趣，卻是不可錯過的經典義式口味，共有13種任君挑選，10吋Pizza平均單價落在250元左右，也可以加150元升級成12吋。這樣簡單點上兩個比薩，就能餵飽至少5、6個人！

創意滿分的星型比薩是Tino's Pizza Café的人氣餐點，能滿足所有女孩兒嗜甜的味蕾，更能滿足IG發文的美度，畢竟現在什麼都是相機先吃，跟同學炫耀一下也沒什麼，對吧～至於口味上也非常特別，像是能同時吃到軟Ｑ珍珠和茶香的TW珍奶、充滿酸甜少女心的綜合莓果，還有經典百搭的香蕉OREO！

【堤諾義式比薩Tino's Pizza Café 店家資訊】

■新北市板橋區公園街20號

■(02)2958-1059

■訂購：Uber Eats、foodpanda、Deliveroo

8.柒 串燒屋

種類超多、價格也超可愛的柒 串燒屋，是陪伴許多人度過熬夜打報告、崩潰段考週的宵夜良伴～辦趴的時候當然也不能少了它！本身有選擇困難症，可以先從網友激推的蔥肉串、金針培根、米血糕、四季豆點起，若派對伙食預算夠、想吃得澎湃一點，鯖魚和天使紅蝦，就給它大方地點下去！

外送到府的串燒，可千萬別把它連著塑膠袋、紙袋直接擺上桌喔～可以在桌上墊日雜風餐巾，再找個深色的方形塑膠盤，工整地把串燒擺上去 ，讓原本幾十元的肉串直接從經濟艙Upgrade到頭等艙！ Cosmo Angel貼心提醒，盤子一定要選深色的噢～不然烤肉醬沾在白色盤子上，會整坨看起來髒髒的！

【柒 串燒屋 店家資訊】

■台北市中山區長安東路一段46-1號

■(02)2567-2770

■訂購：Uber Eats、foodpanda

9.繼光香香雞

隨便到校園裡面訪問100個人：「妳的私房鹽酥雞店？」至少會得到101個不一樣的答案！雖然每個人都有自己心中的第一名，但卻不是每間店都能外送到府～所以辦趴就是繼光香香雞強勢出線的時機了！招牌台式蒜香口味炸雞，每塊都飽滿有肉，配著班上的八卦和離奇渣男鬼故事，更是一絕啊～～

身為爆漿系，怎麼能不知道繼光香香雞的「金沙芋泥球」！一顆顆使用鬆軟紫芋製作的綿密芋泥球，包裹著濃郁金沙餡一起油炸。一口咬下，能同時感受金沙爆漿口感和芋頭香氣，能滿足所有芋泥控和金沙控，趁熱端上桌，讓它成為另一個派對亮點，讓妳在同學間抬頭挺胸！

【繼光香香雞 店家資訊】

■台北市中正區懷寧街12號

■(02)2311-7736

■訂購：Uber Eats、foodpanda、Deliveroo

10.Krispy Kreme

想為派對增添一點節慶感，卻又沒有餘力去買派對用品嗎？一盒12個耐看又耐吃的Krispy Kreme季節限定甜甜圈，不僅可以當飯後甜點填飽五臟廟又可以當作派對裝飾，和姐妹們窩在沙發上，選一部浪漫愛情電影，配著一杯能解膩的茶，保證讓妳的派對繽紛、精彩又溫馨！

看到這裡的水水們有福了～因為COSMO Angel要分享一個自己的獨門Krispy Kreme升級版吃法！對了，這個只適用於原味甜甜圈喔！（請筆記）那就是把甜甜圈放進微波爐，加熱微波10秒鐘，讓甜甜圈上的糖霜融化，滲進甜甜圈裡面，加熱過後的甜甜圈，吃起來比平常更軟，連咬都不用就入口即化！

【Krispy Kreme 店家資訊】

■台北市中山區敬業三路20號

■(02)8502-3977

■訂購：Uber Eats、foodpanda

文／柯夢波丹 圖／INSTAGRAM@TMU_YPHS_FC、@GOCAMPUSCAFE

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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