皮膚超時工作，疲勞肌5大症狀全都中？勤做清潔、修護保養還是有救

現代人上班壓力大，熬夜、飲食甚至持妝超時都讓肌膚緊繃又疲勞 ~ 你也是疲勞肌嗎？5大症狀你又中了幾招？肌膚疲勞不是只靠補水就足夠，專家說：「清潔、急救才能重振肌膚活力！」早晚勤保養卻只是治標不治本？肌膚的疲勞你感受不到，但從鏡子裡就能看出來！別再讓你的皮膚超時工作，從清潔開始，為肌膚緊急救援一下吧！



症狀1.膚色暗沉

早上起床洗臉刷牙卻發現臉色黯淡無光嗎？小心這是肌膚在和你拉警報！疲勞肌症狀一，從膚色就能看出來！暗沉、蠟黃甚至毫無血色，都是因為肌膚長時間缺水卻又沒有做好適度保養，甚至帶妝一整天沒有做好徹底的卸妝，加上彩妝色素的堆積，正是導致臉色黯沉的主要原因，女孩快帶著肌膚放個假吧！



症狀2.肌膚觸感粗糙、毛孔粗大

這個症狀就連儂編也中招！每天工作加班，熬夜又睡不好，甚至飲食不正常，除了身體健康亮紅燈，就連肌膚都在大喊「我累了~！」，疲勞肌症狀二，肌膚觸感粗糙、毛孔大得嚇死人！在上妝時是不是也發現，肌膚變得粗糙，顆粒感、小粉刺甚至毛孔通通跑出來，甚至不只底妝怎麼遮也遮不住，還會讓妝感老10歲！快快卸下濃妝讓肌膚深呼吸吧 ~



症狀3.乾燥，易浮粉

明明早上才上好完美底妝，怎麼不到半天肌膚就變得乾澀，底妝浮粉又脫妝，親愛的這正是你的肌膚在和你喊救命！疲勞肌症狀三，乾燥、浮粉底妝一碰就碎！一天上妝超過12小時，外加冷氣房的乾空氣摧殘，不只皮膚緊繃缺水，彩妝附著在肌膚過長時間更讓細小髒汙深深卡進毛孔中，想當然你的底妝怎麼換都不服貼 ~ ( 拍肩 )



症狀4.眼部附近出現小細紋

才20歲眼角眼下卻出現小細紋？( 儂編不依 ) 女孩別緊張，這不是提早老化，而是你的肌膚被你操得不成人形！疲勞肌症狀四，眼下小細紋像背後靈纏著你不放！雖然說肌膚只是疲勞而非老化，但倘若放著眼下乾紋不管，久而久之不只視覺年齡持續升高，就連肌膚健康也會跟著走下坡呦 ~



症狀5.容易敏感



換季乾癢、泛紅你以為只是空汙的錯嗎？其實現代人對於肌膚的保養不夠確實，清潔、保濕沒有對症下藥，敏感症狀才會不斷不斷浮上檯面，想要改善肌膚敏感症狀，最重要的就是要先為肌膚提神醒腦！掌握關鍵急救三步驟，先從洗卸下手，喚回肌膚青春活力！



疲勞肌急救站

清潔對症下藥



針對已經被你操壞的肌膚，想要急救先從清潔開始，一天帶妝超過12小時，空氣髒汙以及灰塵粒子沾附在肌膚上，久而久之不只膚況變得更脆弱，遇到換季時節還容易出現敏感狀況，因此夜晚清潔時，可以先用暖毛巾輕敷，使毛孔張開，接著再使用卸妝產品清潔，並且挑選較溫和的卸妝乳與洗面乳，清洗時可以搭配手部輕輕打圈按摩，卸掉彩妝的同時也能舒緩疲憊的毛孔呦。



產品推薦

▲《Sisley》極淨亮妍卸妝洗顏泡泡霜，125ml，NT$3,500

別於一般洗面乳，慕絲狀洗顏產品不只能省去搓揉起泡的時間和力道，細緻的泡沫分子還能更快滲透毛孔帶走殘妝與髒汙，《Sisley》極淨亮妍卸妝洗顏泡泡霜添加獨家植萃美容配方，讓肌膚在洗淨的同時也能舒緩滋養，並且保護肌膚免於氧化刺激，撫平細紋，即使是敏感肌膚都能安心使用。





▲《SEXYLOOK》酵素蜜桃保水潔顏乳（敏弱肌也適用）120g， NT$198

開架通路好評熱賣洗面乳就是它！清爽質地搭配清新果香，這回《SEXYLOOK》更將獨家酵素毛孔調理配方，添加水蜜桃精萃、仙人掌精華與乳油木果油，既能溫和代謝毛孔髒污，讓肌膚洗後不乾澀，保濕效果更加乘。





▲《BOTANICAL ESTHE》酵素白泥淨潤洗顏皂，80g，NT$ 399

不知道從甚麼時候開始，儂編身旁越來越多朋友捨棄洗面乳，以天然肥皂做清潔 ~ 或許妳對於肥皂的印象還停留在難起泡、洗不乾淨等難操控的變數，延續酵素洗顏大勢回歸熱潮，日本銷售No.1的《BOTANICAL ESTHE》的酵素洗顏皂主打純天然的溫和成分、細緻綿密的泡沫，一次解決6大毛孔問題 : 吸粉刺-清角質-去油光-柔膚-縮毛孔-抗暗沈，不分膚況都合適。



緊急救援保養Ready go

當然除了清潔，事後的保養功夫也不能馬虎，想要肌膚再次提振精神，緊急修護就很重要，然而基本的保養程序要徹底，針對疲勞肌睡還可搭配強效修護型面膜作使用，並搭配手溫為臉部做睡前按摩，不只能加速養份吸收，還能讓你的肌膚亮澤又有彈性喔 ~



產品推薦

▲《Dr.Jart》老虎草呼呼保濕修護面膜 5PCS NT$ 800(盒裝)

儂編不藏私，《Dr.Jart》的修護系列真的是儂編自己默默掏荷包買單的保養品，清爽的質地不論任何季節使用都能保濕不油膩，此外這款老虎草面膜中還含有高濃度老虎草萃取配方，不只能舒緩鎮定、為敏弱肌膚提供卓越的恢復力，清新的薰衣草、佛手柑、洋甘菊香氣更能幫助舒緩壓力，絕對是疲勞肌的急救入門首選。





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睡前的保養，可說是肌膚的修護黃金期，除了基本護膚程序，想提振肌膚活力，晚安面膜將會是你的一大助力！《蘭芝》的晚安面膜系列一直以來都是女孩們的化妝台必備款，今年更添加了來自濟州島原始森林裡的天然酵母萃取成分，不添加多餘化學成分，輕盈質地厚敷上臉不只不會悶，還能兼具深層修護與深度保濕舒緩功效，是敏感肌的救星呢！





▲《我的美麗日記》「雪珍珠超能修護面膜」，NT$250



說到修護面膜當然不能不提台灣之光《我的美麗日記》啦~ 好評熱賣不是沒有原因，親民的價格卻能買到高品質的美容科技，這款萃取阿爾卑斯石竹珍珠花珍稀植萃與喜馬拉雅山冰原白龍膽草的超強修護面膜，不只能帶給肌膚強效修護力與保濕力，還能重拾肌膚彈力，涼感質地，只要睡前一片，就能換回肌膚光滑、細緻光采。



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／《我的美麗日記》、《蘭芝》、《Dr.Jart》、《Sisley》、《BOTANICAL ESTHE》、《SEXYLOOK》、PINTEREST



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