想變長腿歐妮不是夢！特搜5款超顯瘦褲型　瞬間拉高變九頭身

秋冬來臨代表露腿的季節結束～不過女孩們是不是都有同樣的「困擾」：夏天沒在忌口不小心吃太多，導致衣櫃裡的長褲都穿！不！下！不僅怎麼穿怎麼胖，且減肥也不是一天兩天就能促成的事，滑一滑網購想買新褲子時，又怕發福的自己不適合穿這些褲款？（女生煩惱太多）沒關係！儂編整理了以下5種韓妞必備的褲款，不僅顯瘦遮肉、又能拉長比例，就算體重依然成正比上升也無大礙，顯瘦關鍵看這篇就對了！



開衩褲

寬褲穿久了總是了無新意沒什麼變化，想嘗試窄管褲但又怕顯腿粗？近年愈來愈風靡的「開衩褲」絕對是入手好選擇！可別小看開衩的威力，同樣一條褲子有無開衩「視覺比例」會差很大！藉由下擺側邊開衩營造的寬度錯覺，加上落地長度給人的逆天長腿感，不僅能完美拉長下半身比例，也能擺脫一般長褲的無趣感，照鏡子直接瞬間瘦五公斤！（浮誇）不管是丹寧布料還是西裝長褲，看到開衩款式絕對先試穿（直接買）再說好嗎！



「軟料」落地褲

「鬆緊帶不是會顯胖嗎...？」是許多女孩面對鬆緊褲時腦中立刻浮現的第一印象，但其實選對「材質」及「長度」，顯瘦程度絕對比一般西裝寬褲還要厲害神奇，而「關鍵」就是軟薄料質的「垂墜」特性！在走路時能隨風營造輕盈飄逸的隨性感，微微修飾下半身身形，加上落地的褲長讓下擺碰觸到鞋面拉伸整體視覺比例，打造韓妞鉛筆腿不！是！夢！誠心推薦大腿偏粗的女孩。（偷偷舉手的儂編）



縮口工裝褲

再跟我開玩笑嗎？工裝褲根本是毒藥版型吧？來來來別怕！儂編立馬解說顯瘦原因～雖然說側邊的口袋看起來會使下半部有橫向拉伸的顯胖趨勢，但藉由下擺「縮口」的特點讓小腿「束起來」！厚重感往上跑集中在大腿的部分，而因為工裝褲的極寬鬆版型又能完美「遮肉」，代表就算大腿處再寬大也不是問題，因為肥肉都被隱藏起來啦！儂編建議穿工裝褲可以搭配「靴子」，不僅能拉高比例又兼具時髦帥氣，休閒感無敵，是不是該入手一件縮口工裝褲了呢？



「挺料」活褶反折褲

前面介紹了軟料的褲款，當然也少不了挺料的部分！如果說「落地褲長」能打造逆天鉛筆腿，那麼「活褶」絕對是遮肉福星，藉由活褶的寬鬆感修飾臀部的肉肉，搭配硬挺布料的直筒版型順修下半身，直接把腿庫肉藏好藏滿！而下擺「反折」成九分褲的長度，不管是搭配靴子還是平底鞋露出腳踝都非常俐落有型！



落地喇叭褲

相信大家對於喇叭褲是「長腿祕技」這件事不予否認吧～不過儂編必須說，有的喇叭褲其實穿起來反而超顯胖！而重點就在大腿圍的部分！如果大腿處太緊，不僅無法達到修飾的效果還會讓肉肉腿露出馬腳～所以挑選的版型絕對不能太喇叭，讓大腿處營造微微寬鬆感，才能真正達到遮肉顯瘦的視覺效果啦～

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／韓國網拍官網（Blackup/dark victory/3cut/leve）

編輯整理：王之穎

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