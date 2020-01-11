各大名牌搶推奢華AirPods保護套！GUCCI印花超復古、寶格麗宛如迷你精品包

編輯／Emily

Apple的AirPods耳機使用者越來越多，拿來裝AirPods的保護套也跟著不斷推陳出新，甚至各大名牌都看準這商機，推出高級奢華的AirPods保護套。各家名牌的經典元素被融入保護套的設計，精緻、時尚的造型彷彿是縮小版的精品包！這裡整理了幾家名牌出的AirPods保護套，快來幫你的耳機挑新衣～

1.GUCCI

GUCCI推出的保護套，將他們經典的GG印花圖騰，印在淺棕色顆粒感皮革上，搭配咖啡色的鈕扣與金屬橢圓形琺瑯LOGO，很有復古風格，上方的鑰匙圈掛勾可以掛在包包上。

▲GUCCI印花圖騰AirPods保護套售價約台幣7,511元。（圖／翻攝自gucci.com）



另外一款是將鮮豔的Flora花朵圖案結合印花布料，鈕釦改成綠色，增添了活潑感與現代感。

▲GUCCI Flora圖案AirPods保護套售價約台幣9,271元。（圖／翻攝自gucci.com）



2.BALGARI

寶格麗（BALGARI）推出的AirPods收納包，同屬於SERPENTI FOREVER系列，與小牛皮手提肩背包造型類似，但變成了迷你版本。材質同樣是小牛皮，鮮豔亮眼的霓虹紫水晶色超引人注目！上面還有著金色蛇頭扣環做裝飾。

▲寶格麗SERPENTI FOREVER霓虹紫水晶色AirPods收納包售價台幣21,900元。（圖／翻攝自bulgari.com）



小牛皮款除了桃紅色，還有高雅的祖母綠色，另一款則是閃亮亮的金屬光澤水蛇皮款。

▲寶格麗綠色AirPods收納包售價台幣21,900元，金色AirPods收納包售價台幣27,200元。（圖／翻攝自bulgari.com）



3.BOTTEGA VENETA

BOTTEGA VENETA的保護套，使用它們具代表性的Intrecciato編織皮革技術，簡潔的設計質感又有型。保護套形狀完全貼合AirPods充電盒，保護效果較佳，後方則有金屬扣環，可以掛在包包上，總共有黑、白、紅、綠、藍五種顏色。

▲BOTTEGA VENETA的AirPods保護套共五色，售價約台幣12,080元。（圖／翻攝自bottegaveneta.com）



4.MIU MIU

MIU MIU的AirPods收納包與他們的精品包一樣使用了Matelassé皮革，這個具代表性的設計元素，是將小羊皮縫製出皺摺感紋路效果，再加上金屬LOGO、鍊條背帶與指環扣，看起來貴氣十足！可以掛在脖子上或扣在別的地方，有氣質的星空藍、銀色與黑色三種款式。

▲MIU MIU AirPods收納包售價台幣10,500元。（圖／翻攝自miumiu.com）



5. SAINT LAURENT

SAINT LAURENT的保護套使用白色荔枝紋皮革，搭配金色的LOGO和釦子，設計簡約、做工精緻。打開後裡面也印上SAINT LAURENT燙金字樣，在保護套後面加上皮帶，可以固定在包包或手上。這款與YSL 的Cassandra包款極為相似，猶如縮小版的名牌包。

▲SAINT LAURENT的AirPods保護套售價約台幣6,400元。（圖／翻攝自產品官網）



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