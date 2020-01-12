零廚藝也能搞定烏魚子！3招完美上桌　享受彈牙美味

▲台灣野生烏魚子禮盒（五兩／盒）X 2盒，原價1,736元，特價1,528元。點我購買。

時尚中心／綜合報導

又到了年節送禮旺季，實用的伴手禮才能送入心坎兒裡，農曆新年年菜少不了的美味烏魚子，正是熱門選擇之一，「Her和她」電商新上架鼠年禮盒專區，推出每盒5兩重、一組2入的台灣野生烏魚子禮盒，成雙成對的組合，送禮超有面子，自購也適合，因為烏魚子的吃法只要把握3步驟，就能享受來自大海的美味，真的沒有你想的難！

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▲台灣野生烏魚子表面飽滿、光滑，味道香醇濃郁，（五兩／盒）X 2盒，原價1,736元，特價1,528元。點我購買。

烏魚子的吃法多樣，可以酒煮、油炸、香烤等，最簡單又能吃到其香醇濃郁滋味的方法，正是3招就完成的烤酒香烏魚子。第一步驟是為整片烏魚子淋上適量米酒，靜置5分鐘再翻面泡5分鐘，雙面都泡到酒後再撕除薄膜，即可進入烤箱進行第二步驟，進入已預熱200度烤箱約烤3分鐘即可。

▲烤過的烏魚子搭配長方形薄片白蘿蔔，或斜切的蒜白片相當美味。

第三步驟則是從烤箱取出放涼，即可依自己的喜好切成厚或薄片，搭配長方形薄片白蘿蔔或斜切的蒜白一起吃，正是最快速能享受烏魚子美味的料理方式。入手烏魚子要盡早食用，若想保存久一些，先將烏魚子封好再冷凍，避免因凍傷失去彈牙口感或不能食用。

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▲吃貨食間台灣野生一口烏魚子禮盒（130克/盒），兩盒特價1098元。點我購買。

如果實在沒時間自己動手，也有一口烏魚子禮盒，根本懶人福星，直接幫你切成一口大小，輕輕撕開包裝就能食用，咬下的瞬間口感相當豐富，飽滿的魚子、濃郁的香氣，讓海洋的味道在嘴裡噴發，無論當零食、當下酒小菜，或是端上桌，都非常方便，喜歡整片、喜歡一口，任意選擇。

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農曆年前忙著送禮、準備年貨，工作滿檔又要抽空採買，時間很難軋，「Her和她」深知這點，開闢「年味禮盒專區」，超限量嚴選禮盒，都是送人展現好品味、收到絕不會想轉送的好物，直接下單輕鬆又省時。