曾莞婷穿夏姿純白透視裝當性感「仙女」　透露年後想嘗試演「厲鬼」！

▲曾莞婷今日出席夏姿2020春夏服裝發表活動，透視感上衣相當性感。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

女星曾莞婷今（8日）以一身純白裝扮現身夏姿・陳中山旗艦店，透視上衣若隱若現展現性感，下身的緹花紗裙則讓整個人散發仙氣，出場就被讚「仙女」，與平常的個性裝扮有反差。這套仙女服裝來自於夏姿2020春夏系列，透視、光澤感相當有春意活力的韻味，細節處也展現了精湛的工藝技術。

▲曾莞婷穿著夏姿2020春夏系列服裝。（圖／品牌提供，以下同）

原來曾莞婷身上的這套服裝正是夏姿2020春夏巴黎時裝周秀上的最後一套，秀場上模特兒示範的花苞領透視雪紡紗拼接蕾絲上衣，並沒有多加內襯，僅靠著胸前的刺繡、緹花圖案遮住重點部位，曾莞婷則害羞表示不敢這樣穿，所以今日在上衣中有多加一件小可愛，仍然充分展現了好身材，相當性感。

而曾莞婷今日身上的透膚長裙，於雙層烏干紗上採用了剪花手法，在透膚與實心的面料中營造出虛實交錯的夢幻之感，還藏著開衩小心機。

此次夏姿2020春夏系列以「芯藝」為題，並以「竹林」為設計主軸，在許多單品中都能看到竹子、植物等自然元素，洋溢著春意的活力氣息，融合中、西式的剪裁，結合運用多種烏干紗、蕾絲、棉麻以及絲緞等材質，利用透膚布料特別強調空氣感與光澤感。

▲2020春夏系列中運用許多竹林、自然生態元素，細節處都經過精細處理，藏著精湛、費時的工藝技術。

▲包款以玉石、刺繡加以點綴，十分具有東方氣息。（圖／記者王則絲攝）







▲曾莞婷手上所提的鱷魚壓紋玉扣刺繡提包，NT＄59,800。

因去年專注在個人品牌較多，曾莞婷透露今年將會著重回歸演藝事業，請大家拭目以待，更提到自己非常想嘗試演「鬼片」，今日穿著全身白讓她覺得剛好挺適合的，還説想演最可怕的那種「厲鬼」，令人相當期待未來的影視作品。

▲去年重心放在個人品牌經營。（圖／翻攝自IG@vicky_7155）

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