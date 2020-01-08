fb ig video ETtoday search mobile

曾莞婷穿夏姿純白透視裝當性感「仙女」　透露年後想嘗試演「厲鬼」！

> >

 ▲曾莞婷今日出席夏姿2020春夏服裝發表活動，透視感上衣相當性感。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

女星曾莞婷今（8日）以一身純白裝扮現身夏姿・陳中山旗艦店，透視上衣若隱若現展現性感，下身的緹花紗裙則讓整個人散發仙氣，出場就被讚「仙女」，與平常的個性裝扮有反差。這套仙女服裝來自於夏姿2020春夏系列，透視、光澤感相當有春意活力的韻味，細節處也展現了精湛的工藝技術。

▲曾莞婷 夏姿春夏。（圖／品牌提供）

▲曾莞婷穿著夏姿2020春夏系列服裝。（圖／品牌提供，以下同）

原來曾莞婷身上的這套服裝正是夏姿2020春夏巴黎時裝周秀上的最後一套，秀場上模特兒示範的花苞領透視雪紡紗拼接蕾絲上衣，並沒有多加內襯，僅靠著胸前的刺繡、緹花圖案遮住重點部位，曾莞婷則害羞表示不敢這樣穿，所以今日在上衣中有多加一件小可愛，仍然充分展現了好身材，相當性感。

而曾莞婷今日身上的透膚長裙，於雙層烏干紗上採用了剪花手法，在透膚與實心的面料中營造出虛實交錯的夢幻之感，還藏著開衩小心機。

▲曾莞婷 夏姿春夏。（圖／品牌提供）

此次夏姿2020春夏系列以「芯藝」為題，並以「竹林」為設計主軸，在許多單品中都能看到竹子、植物等自然元素，洋溢著春意的活力氣息，融合中、西式的剪裁，結合運用多種烏干紗、蕾絲、棉麻以及絲緞等材質，利用透膚布料特別強調空氣感與光澤感。

▲曾莞婷 夏姿春夏。（圖／品牌提供）

▲曾莞婷 夏姿春夏。（圖／品牌提供）

▲2020春夏系列中運用許多竹林、自然生態元素，細節處都經過精細處理，藏著精湛、費時的工藝技術。

▲夏姿春夏包 。（圖／記者王則絲攝）

▲夏姿春夏。（圖／記者王則絲攝）

▲包款以玉石、刺繡加以點綴，十分具有東方氣息。（圖／記者王則絲攝）

▲曾莞婷 夏姿春夏。（圖／品牌提供）

▲曾莞婷手上所提的鱷魚壓紋玉扣刺繡提包，NT＄59,800。

因去年專注在個人品牌較多，曾莞婷透露今年將會著重回歸演藝事業，請大家拭目以待，更提到自己非常想嘗試演「鬼片」，今日穿著全身白讓她覺得剛好挺適合的，還説想演最可怕的那種「厲鬼」，令人相當期待未來的影視作品。

▲曾莞婷 夏姿春夏。（圖／品牌提供）

▲去年重心放在個人品牌經營。（圖／翻攝自IG@vicky_7155）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

夏姿, 曾莞婷, 春夏, 2020
fashion.net

熱門文章

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸20歲女兒首登場！微風達標305億　董座廖鎮漢「年終最高7個月」

孫芸芸20歲女兒首登場！微風達標305億　董座廖鎮漢「年終最高7個月」

十二星座1月愛情運勢！雙子小心危險關係、巨蟹旅遊正桃花來襲

十二星座1月愛情運勢！雙子小心危險關係、巨蟹旅遊正桃花來襲

南韓Youtuber從100kg減掉半個自己　整型等級的瘦身法，全靠兩大絕招

南韓Youtuber從100kg減掉半個自己　整型等級的瘦身法，全靠兩大絕招

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙 365天生日專屬色　1月1日淡白色有顆純淨的心、7月13日鐵藍自尊心強烈 洗完頭看起來還是超油？關鍵在吹法！快來學徒手讓髮根蓬鬆的3技巧 安格斯12星座一周運勢1/6-1/12　巨蟹準備踏入遠距戀愛、射手別把自己累壞了 「阮經天緋聞女友」絕美流光紗裙登熱搜　網友一致肯定：高顏值 Reebok最美漸層鞋！「4色熱感圖」超現代　全台僅一間店買得到 外套全變成泰迪熊刷毛！款式一次總整理，讓你簡單挑出最適合的

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面