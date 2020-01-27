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這就是「任性時尚」！盤點5大怪異包包　牛皮紙袋、漁網超搶手

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編輯／Ann

常常聽說時尚總是掌握在少數人手中，而怪異的時尚往往引起廣泛討論，以下就列舉出5種怪包包，來看看到底誰是引領怪異的始祖，或許看久也能懂得這些時尚，越怪越搶手。

1.Cult Gaia竹籃包

或許你對竹籃包並不陌生，但是第一個竹籃包推出時的確被許多人認為怪異。其實早在2017年就可以在許多歐美部落客的IG版面發現它。Cult Gaia成立於2012年，短短不到6年的時間就嘗到走紅的滋味。而其中大缺貨的就是ARK的系列竹籃包，半圓形的輪廓搭配上竹編的造型讓人實在很難不被吸引。

▲這種任性時尚你能懂嗎？盤點5大怪異包包 越怪越搶手！ （圖／翻攝自IG）

▲Cult Gaia以竹籃包出名，是許多部落客的最愛單品。（圖／翻攝自IG@Cult Gaia）

2.ambush紙袋

日本品牌ambush一直以怪異風格出名，任何誇張的配飾都成為亮點。而這款簡約風格的牛皮紙袋一樣大玩時尚，讓人目不轉睛，不過要價台幣近3千元的紙袋，你會買嗎？

▲這種任性時尚你能懂嗎？盤點5大怪異包包 越怪越搶手！ （圖／翻攝自IG）

▲以怪異聞名的日本品牌ambush推出褶皺牛皮紙袋。（圖／翻攝自IG@ambush）

3.CELINE透明膠袋

CELINE的透明膠袋也令人記憶深刻，時尚人士們愛到不行，不是同道中人滿頭問號，一個透明塑膠袋到底有什麼好？事實是2018年推出沒多久就被搶光，這袋子與皮夾成套販售，結果透明袋大紅，當時市面上冒出不少相似款，透明膠袋絕對是CELINE很被記得的作品。

▲這種任性時尚你能懂嗎？盤點5大怪異包包 越怪越搶手！ （圖／翻攝自IG）

▲透明時尚風引領各大品牌紛紛推出透明單品。 （圖／翻攝自IG@Celine）

4.BALENCIAGA藍色手袋

提到怪異單品怎麼能夠漏掉BALENCIAGA的藍色大提袋，一推出就讓大家議論紛紛，甚至拿它跟IKEA的藍色塑膠袋一起比較。雖然相似度驚人，卻還是賣得嚇嚇叫，只能說有錢就是任性，越怪越搶手。

▲這種任性時尚你能懂嗎？盤點5大怪異包包 越怪越搶手！ （圖／翻攝自IG）

許多人將它與IKEA購物袋比較，依然受到廣泛關注。（圖／翻攝自巴黎世家品牌官網）

5.Filt漁網袋

大家常常可以看到漁網袋出現，其實它最早的來源是法國品牌Filt，一個成立於1860年的老牌漁網包品牌。現在已經搭上了環保潮流，買菜裝水果也能時尚，雖然起初有些怪異，但是似乎越看越好看呢。

▲這種任性時尚你能懂嗎？盤點5大怪異包包 越怪越搶手！ （圖／翻攝自IG）

▲漁網袋最早源自法國，不過這種怪異時尚現在已經成為潮流。 （圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

怪異, 時尚, 包包, 精品, 搶手, 漁網包, 手提袋, 袋子, 歐美, 奇特, 設計, 巴黎世家
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