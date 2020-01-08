溫貞菱破尺度透視裝合體許光漢　早晚必做「一件事」終於白回來

▲繼《陽光普照》許光漢、溫貞菱合體演繹FENDI 2020春夏系列。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

FENDI 2020春夏系列於今（8日）請來藝人溫貞菱、許光漢一同演繹，在電影《陽光普照》結下深厚感情的兩人，這回終於在時尚場合合體，有別劇中樸素打扮，紛紛換上充滿田園風光的「透視衣著」亮相，可謂尺度大開。

▲許光漢（左）溫貞菱（右）演繹FENDI 2020春夏系列。（圖／記者周宸亘攝）

▲許光漢穿著（前）印花透視襯衫NT$26,000；（後）白色西裝外套 NT$54,000。（圖／記者周宸亘攝）

FENDI春夏20 系列男女新裝圍繞大自然展開，用色上相當大膽，不乏柔和綠色、米色、棕色，即便鮮艷卻給人療癒的視覺效果，藝人溫貞菱穿著網狀上衣內襯則是比基尼，全身鏤空造型，頓時讓線條若隱若現。

一旁的許光漢則身穿印花透視襯衫搭配短褲，同樣以穿透的視覺效果，讓人十分害羞。許光漢逗趣表示，「秀上本來裡面是不穿的，如果身材練好可以嘗試。」而這回穿著短褲露面，難免把焦點放在腿毛上，許光漢也語出驚人，「本來毛就不多。」一語雙關引起騷動。

▲溫貞菱膚色白回不少，（前）穿著網狀上衣 NT$63,900與長裙 NT$54,000；（後）洋裝外套 NT$92,000搭配白色跟鞋 NT$32,900。（圖／記者周宸亘攝）

距離上回11月金馬獎露面，溫貞菱膚色從「小黑人」到現在的「小麥色」，明顯白回不少，提及美白之道，她語重心長表示，「真的很努力白回來，早晚都會敷上美白面膜，而且睡前也會擦乳液之後再穿長袖睡覺。」可見對膚色下了不少功夫，她也順道許下心願，「最近想去冰島穿比基尼拍照。」只不過要等行程滿檔期過了才能實現。

▲FENDI 本季大走田園風格，輕盈透視衣著成為亮點，配件包款也多有鏤空造型，Nano Baguette NT$28,700；Baguette 吊飾 NT$23,400。（圖／品牌提供）

品牌本季女裝由第三代傳人Silvia Venturini Fendi首次獨立操刀，大走花園小徑風格，材質上多數選用輕盈感布料呈現春夏浪漫情懷，透明、穿孔、編織手法則彰顯豐富性，男裝則與義大利知名導演Luca Guadagnino合作，注入大自然的美好景象，像是許光漢喜愛的印花襯衫單品，就以導演在電影《窒息》空擋畫出的線條印花投射在衣著上，具有獨特價值，其餘配件也多見鏤空皮革或是網眼布打造輕盈感。

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