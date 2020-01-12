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去文具店外帶一盒壽司！造型紙膠帶超逼真　肥美鮭魚肚看了都快流口水

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編輯／Emily　圖／翻攝自suck.uk.com、tw.creema.net

食物造型的小雜貨總是特別可愛～最近英國品牌SUCKUK推出了一款超仿真的壽司造型紙膠帶，圓圓的中心印了白飯包裹著蟹肉棒、小黃瓜、蛋等內餡的圖案，外層膠帶則做成海苔、鮭魚、魚卵花紋，乍看差點以為是真的壽司呢！一組有四種花色，每款都看起來超好吃～

▲壽司紙膠帶。（圖／翻攝自suck.uk.com）

英國雜貨品牌SUCKUK推出的壽司紙膠帶一組有四個花色，每款的外層膠帶與壽司內餡圖案都不同，海苔款是綠底加白條紋，橘色加白線條的鮭魚款，就如同真的鮭魚肉一樣，讓人忍不住要流口水～魚卵款則在白底上加了橘色點點，造型有趣又可愛！全黑的外包裝就像外帶壽司的透明盒一樣，看了都快肚子餓了～

▲壽司紙膠帶。（圖／翻攝自suck.uk.com）

▲壽司紙膠帶。（圖／翻攝自suck.uk.com）

▲壽司紙膠帶。（圖／翻攝自suck.uk.com）

除了壽司紙膠帶，還有另外一系列是甜甜圈造型，一樣四個湊成一組。每款甜甜圈的口味都不同，有巧克力、草莓口味、白糖霜淋上巧克力醬，還有灑了糖粉的樣式，貼起來一樣超可愛～外包裝還和甜甜圈品牌Krispy Kreme的盒子有幾分神似，甜食控怎能錯過呢！兩款膠帶售價13美元（約台幣390元）。

▲壽司紙膠帶。（圖／翻攝自suck.uk.com）

▲壽司紙膠帶。（圖／翻攝自suck.uk.com）

不只英國雜貨品牌，日本的皮革工坊atelier hatorib（アトリエハトリベ）也推出了一款可愛的壽司造型皮革筆袋。外層的黑色皮革，就像壽司外面的海苔一樣，捲起來就像個海苔飯捲，側面用白色皮革做出壽司內白飯的感覺。筆袋空間不大，但裝幾支重要的筆就綽綽有餘了，最後可以用釦子關起來。目前在creema網站上有販賣，售價台幣4,178元。

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▲壽司紙膠帶。（圖／翻攝自suck.uk.com）

▲壽司紙膠帶。（圖／翻攝自suck.uk.com）

▲壽司紙膠帶。（圖／翻攝自suck.uk.com）

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關鍵字：

壽司, 甜甜圈, 紙膠帶, 小物, 雜貨, 文具
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