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Oris賣錶也重保育　俄羅斯最深淡水湖入設計

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▲Oris舉辦2020新錶預覽會，搶先曝光2款話題錶款。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士機械錶品牌Oris今在台舉辦亞太區2020年新品預覽會，搶先曝光2只年度新錶，一款是以保護俄羅斯貝加爾湖為宗旨設計的限量錶，另一只是首度以青銅材質打造面盤的指針式日期青銅錶，點出品牌兩大主軸—關懷生態環境彰顯企業責任，同時在工藝上力求突破，每一步都踏得穩健。

▲▼Oris 。（圖／公關照）

▲Oris全球限量1999指的貝加爾湖限量錶，未定價。（圖／品牌提供，以下同）

Oris向來關懷人類不可缺少的水源議題，今年將焦點放在世界最大淡水來源之一、同時也是最深湖泊的貝加爾湖，由於工業發展輕忽人為汙染，Oris於是與貝加爾湖基金會合作推出限量錶，將銷售所累積的部分金費投注在名為Point No1的保育計畫。

▲▼Oris 。（圖／公關照）

▲貝加爾湖限量錶的錶背以特殊雕刻裝飾展現湖水的結冰現象。

貝加爾湖限量錶的面盤為獨特的漸層藍色，呼應湖水的顏色，而錶背特殊雕刻裝飾則呈現湖水結冰的現象，全球限量1999只，正是俄羅斯通過保護貝加爾湖法案的年份。

▲▼Oris 。（圖／公關照）

▲第一只青銅材質面盤的Oris指針式日期青銅錶，60,000元。

工藝上Oris也積極創新，首度打造青銅面盤的指針式日期青銅錶，錶殼讓它隨著歲月自然氧化，青銅面盤則經過特殊的化學處理，達到定色的效果，搭配棕色麂皮鹿皮錶帶，展現復古味道。

關鍵字：

Oris, 貝加爾湖
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