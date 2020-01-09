新光三越金鼠卡利HIGH　獨家「線上分期」＋7%回饋賺上加賺

▲新光三越2020年春節卡利HIGH首度推出skm pay線上分期，付款超輕鬆。（圖／新光三越提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

全台最大連鎖百貨新光三越，鼠年春節首波「金鼠卡利HIGH」1／9正式開跑啦！今年祭出超狂4%到7%不等的回饋之外，還首度開放skm pay「線上分期」服務，商品有折扣之外，只要消費滿3,000元起，就能直接開啟分期功能，還沒過年就讓你買的划算無負擔！

最高7%回饋 年前買到年後都划算

新光三越一年一度的「新春卡利HIGH」檔期，從1／9至2／23開跑，共46天期間累積消費達1萬元以上，就有4%回饋；消費滿6萬元回饋5%；消費滿20萬元回饋6%，讓你春節採買或年後花紅包都能默默賺！且以往在第三波才會釋出的1%加碼回饋，本次在活動一開始就出現，以skm pay綁特定8大銀行信用卡，單筆任一消費達3,000元，就再加碼1％回饋，等同最高回饋可達7%。

超夯商品免出門開搶 折購價還能直接分期

針對卡利HIGH檔期，新光三越還首度集結熱門商品推出「年終購物節」，iPhone XS套組、Dyson、TESCOM、LG、虎牌、象印等熱門夯品，都推出skm pay專屬價，且不需要出門搶購，只要開啟APP用手指點點就到手，另外還有獨家「分期功能」，skm pay綁定新光三越聯名卡，消費滿3,000元即可選擇3期無息分期、消費滿5,000元可選擇6期無息分期；非聯名卡消費滿5,000元即可選擇6期無息分期，消費無負擔，還能累積卡利HIGH回饋。

▲[i]Store iPhone XS 64G＋AirPods 搭配充電盒，原價37,690元，skm pay專屬價30,490元。

▲Dyson Cyclone V10 Fluffy 無線吸塵器，原價24,900元，skm pay專屬價19,900元。

▲LG CordZero A9+濕拖無線吸塵器，原價30,900元，skm pay專屬價28,900元。

會員點數再放大 抽MINI百萬名車

1／9起除了新春金鼠卡利HIGH之外，也針對會員點數舉辦抽獎回饋，2019年消費會員點數即將在1月底過期，新光三越再推20點抽獎活動，有機會抽中PGO Url電動車，或是價值超過百萬的MINI Cooper。若不想抽獎也有其他選擇，200點可換炙手可熱的梵谷光影體驗展門票，或是德國WMF燒點換購，包括刀具組、單手鍋、平底鍋或湯鍋都能選擇。

▲會員點數扣20點參加抽獎，週週都有機會抽機車。

福袋1／16 APP線上開賣 滑手機賺到BMW

春節就是要搶福袋！新光三越今年首度把福袋全數放上APP開賣，1／16上午10點整準時開放搶購，扣會員點數並使用skm pay支付1,000元，搶價值3,000元的春節福袋，今年祭出總價4600萬元的贈品，包括價值185萬元的BMW X1 sDrive 18i、一克拉鑽戒、破10萬元價值的肌膚之鑰保養品、新光影城票券等，無論你在何方，打開手機APP機會不放過。

▲台北信義新天地福袋，最高贈品是價值185萬BMW X1 sDrive 18i。

▲台中中港店福袋推出價值近50萬FESTARIA TOKYO GIA一克拉鑽戒。