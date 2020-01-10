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簡直懶婦救星！黃粒紅椒麻花生新吃法用「炒」的　不看食譜也能變廚神

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編輯 ／Ann 圖／Her

農曆年前忙著送禮、準備年貨，工作滿檔又要抽空採買，時間很難軋，「Her和她」深知這點，開闢「年節禮盒專區」，每日嚴選一款超限量禮盒，都是送人展現好品味、收到絕不會想轉送的好物，直接下單輕鬆又省時。

馬上就要迎來農曆新年，嘴上解饞的零嘴當然少不了，老少皆宜的花生也有各種口味，黃粒紅招牌椒麻花生就以爽脆口感配上嗆辣滋味，一直停留在團購熱銷冠軍，除了單吃當零食，還有讓懶婦們拍手叫好的新吃法，一秒變廚神就靠它。

# 黃粒紅招牌椒麻花生禮盒

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▲Her和她，黃粒紅。（圖／公關照）

▲花生 。（圖／her）

▲黃粒紅招牌椒麻花生禮盒（8包每盒）*2盒，特價699元。點我購買。

黃粒紅招牌椒麻花生不同於一般花生米，以獨特的椒麻香氣取勝，撕開包裝直接可見一片片鮮紅辣椒與花生融合在一起，並且是「雙椒」，以大紅袍花椒搭配優選辣椒，麻與辣的雙重口感缺一不可，夾雜南台灣花生本身的飽滿度，一口咬下，豐富你的味蕾。

# 懶婦超夯新吃法

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▲Her和她，黃粒紅。（圖／公關照）

▲黃粒紅招牌椒麻花生禮盒（8包每盒）*2盒，兩盒特價699元。點我購買。

除了在團購熱銷站穩第一名，現在網友也創新推出新吃法，像是當成炒菜佐料，可以與花枝或是透抽、吻仔魚拌炒在一起，或是加入雞肉成為宮保雞丁，沒有食譜也能搞定，簡直是懶人主婦救星，不需要多餘辣椒調味，鹹香氣息撲鼻而來，亦或是直接當成下酒配菜也是很好的選擇，快點手刀買一波，自己留著吃貨送給你的懶婦朋友都超級適合。

►►女星凍齡的秘密武器
►►懶人最愛「一口烏魚子」　撕開就能吃到肥美魚卵

關鍵字：

過年, 年貨, 鼠年, 新年, 伴手禮, 花生米, 黃粒紅, 椒麻花生禮盒
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