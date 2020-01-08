遠百信義A13必逛潮店！肩背包千元入手、「這群人」杯缘子獨家開賣

▲潮流概念選品店Momentum Select正式進駐遠百信義A13。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

潮流概念選品店Momentum Select正式進駐遠百信義A13，不僅帶來許多親民戶外風單品，結合眾多品牌包括Timberland、New Era、BILLABONG等，在一間店內都能買到，以下必買亮點一次整理。

▲Momentum Select遠百信義A13店開幕，一次集結各大品牌詮釋戶外風。（圖／品牌提供）

摩曼頓Momentum Select首次成立就選在遠百信義A13，結合許多知名品牌包括Timberland、HERSCHEL、TEVA、GREGORY，在一間店裡都能買到，店面風格大走清新設計，也呼應選品店迎合戶外自然的宗旨。

▲（圖一）HERSCHEL休閒包Alder NT$1,180；Timberland鞋款也能買到。（圖／品牌提供）

此外，像是機能款HERSCHEL小包注入時尚設計，多夾層方便置物，尼龍材質不僅防刮也能輕鬆防水，一包多背法兼具高CP值。Timberland鞋款不乏經典高筒黃靴以及深色款式，遊走於戶外感與潮流之間，不分性別都能輕鬆上腳。

▲登山機能款結合潮流感能輕鬆駕馭，「這群人」周邊獨家開賣。（圖／品牌提供）



登山品牌GREGORY作為較機能款式，在選品店中則特別挑選活潑樣式呈現，賦予春夏印花滿版設計，從大的肩背包到小巧側背包，滿足不同需求民眾選擇，另外，Momentum Select獨家開賣的單品YouTuber「這群人」周邊，包含實用的帆布袋、展榮展瑞杯緣子、環保杯等都買得到，粉絲們千萬別錯過了。

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