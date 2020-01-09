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女星凍齡的秘密武器！大S、林志玲、張柏芝都靠燕窩吃出少女肌

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大S、林志玲都靠燕窩吃出少女肌（圖／翻攝IG、FB）

▲不少女明星都是吃燕窩養顏的忠實愛用者。（圖／翻攝張柏芝微博、FB@林志玲）

編輯／Amanda　

燕窩蘊含許多天然珍貴營養成分，自古以來就被視為滋補、養顏的食補聖品，不僅愛美出了名的慈禧太后愛吃，現在更有不少被讚保養得宜的女星都靠吃燕窩來補充營養、養顏美容，像是「美容大王」大S徐熙媛、林志玲、林心如都會吃燕窩保持肌膚光滑細緻；而生了3胎素顏依舊美到網友大讚「盛世美顏」的張柏芝更是從孕期到產後都維持每天吃燕窩的習慣，幫助孕中進補和產後修護。

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大S、林志玲都靠燕窩吃出少女肌（圖／翻攝IG、FB）

大S、林志玲都靠燕窩吃出少女肌（圖／翻攝IG、FB）

▲志玲姐姐同框林志穎老婆「小林志玲」，狀態好到完全看不出來大9歲。（圖／翻攝FB@林志玲）

林志玲

前幾天帶著老公AKIRA朝聖蔡依林台北小巨蛋演唱會最終場的名模林志玲，在後台和「不老男神」林志穎一家人合照，更與出道時擁有「小林志玲」之稱的林志穎模特兒老婆陳若儀難得同框，相差9歲的兩人讓網友直呼「根本雙胞胎」之外，志玲姐姐保養得宜的好狀態更被網友大讚完全不像45歲。而說到林志玲的凍齡秘訣，她除了很重視保濕外，也曾在訪問中透露自己會固定吃燕窩。

大S、林志玲都靠燕窩吃出少女肌（圖／翻攝IG、FB）

▲「美容大王」大S在開始吃素前，每天都吃燕窩加牛奶保養肌膚。（圖／翻攝FB@大S徐熙媛）

大S徐熙媛

身為女星中的保養控代表，大S徐熙媛曾在自己的保養書《美容大王》提過，在她開始吃素以前，每天都吃燕窩加牛奶保養皮膚，「我發現它真的有蠻好的效果。」

大S、林志玲都靠燕窩吃出少女肌（圖／翻攝IG、FB）

▲肌膚細緻光滑到發亮的林心如，常素顏拍照也沒在怕。（圖／翻攝FB@Ruby林心如）

林心如

今年43歲的林心如也是凍齡女星代表之一，近來在實境節目中素顏出鏡的她，肌膚有如少女般細緻、有光澤，她也曾在分享保養秘訣時提到自己經常喝燕窩，保持皮膚的彈性和水嫩，減少皺紋，有時後她比較忙沒時間，林媽媽也會親自燉給她喝。

燕窩的好處這麼多，但對於生活忙碌的現代人而言，自己燉煮太麻煩、沒時間，也不會辨別市面上燕窩的真假或優劣，好在現在有許多品牌都有推出罐裝的即食燕窩，不用自己花時間處理，想吃時隨時打開就能吃，再忙都能輕鬆養生兼美顏。華齊堂頂級金絲燕窩禮盒，嚴選越南的金絲燕窩，遵循漢方古法燉製，不添加防腐劑，保留營養價值，口感滑順香濃，可滋補養生、養顏美容。

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大S、林志玲都靠燕窩吃出少女肌（圖／翻攝IG、FB）

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保養, 女星, 秘訣, 食補, 燕窩, 林志玲, 志玲姐姐, 林心如, 大S, 徐熙媛, 張柏芝
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