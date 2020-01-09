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女孩吃起來！冬日美容粥食譜6款，養顏補血又消腫

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▲▼女孩吃起來！冬日6款減脂養生粥食譜 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲想要冬日暖胃，以下六款美容粥不妨試試。（圖／翻攝自IG/sinji_in、小紅書/楊超越的小可愛，以下同）

編輯／Lily

氣溫直線下降，正是吃粥的時機，以下6款養生粥食譜，不僅能養顏、補血，吃了也不會長肉，女孩冬日內調暖胃的好選擇！

▲▼女孩吃起來！冬日6款減脂養生粥食譜 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

養胃南瓜小米粥

材料：南瓜、小米、枸杞
作法：南瓜去皮，小米洗乾淨，加水煮成小米粥開後再加入南瓜，煮至全熟軟爛。南瓜小米粥低熱量，還有暖胃的效果。

▲▼女孩吃起來！冬日6款減脂養生粥食譜 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

補血紅豆紅棗粥

材料：花生、紅棗、枸杞、紅豆、紫米
作法：將所有食材洗乾淨，一起放入鍋中熬煮，當工作疲憊可以幫助補血，女生多吃紅棗也能幫助補氣。

▲▼女孩吃起來！冬日6款減脂養生粥食譜 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

瘦身紫薯燕麥粥

材料：紫薯、燕麥、薏仁
作法：將燕麥、薏仁加水煮成粥，接著將紫薯切塊放入一起煮熟。很適合當作早餐，暖胃又不怕胖，紫薯中的膳食纖維充足，能幫助體內循環。

▲▼女孩吃起來！冬日6款減脂養生粥食譜 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

消腫紅豆薏仁粥

材料：薏仁、蓮子、紅豆、芡實
作法：將薏仁、芡實、紅豆先泡入水泡發，將所有材料放入鍋中一起煮即可食用。容易水腫的女生可以天天食用，能幫助利尿。

▲▼女孩吃起來！冬日6款減脂養生粥食譜 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

養顏紫薯燕窩羹

材料：紫薯、燕窩、桃膠、冰糖
作法：先將桃膠泡發，紫薯切成小塊，將所有材料先放入鍋中煮熟，最後倒入濃稠燕窩攪拌均勻，能讓口感更好。燕窩中膠原蛋白多，能幫助肌膚緊緻，紫薯也非常適合減脂，好喝不胖又養顏。

▲▼女孩吃起來！冬日6款減脂養生粥食譜 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

養髮黑豆黑米粥

材料：黑芝麻、花生、黑豆、黑米、核桃
作法：把黑豆和紅豆洗淨泡發，將材料丟進鍋裡煮熟。黑豆、黑米能夠滋肝養腎，常熬夜落髮的女生可以多多食用。

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關鍵字：

養生粥, 瘦身, 食譜
fashion.net

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