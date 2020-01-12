fb ig video ETtoday search mobile

讓人睡不好、長期低潮的「孤單病」　4種做法對抗孤獨感

> >

▲孤獨,孤單,傷心,示意圖。（圖／翻攝unsplash）

▲若長期覺得自己只有一個人、有孤獨感，先試試看幾種做法。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

生活苦悶，下班後發現很想找人陪、說說話，卻發現完全沒有一個候選人嗎？總覺得世界只有妳自己，跟其他人都很遙遠，其實也沒有真正需要煩惱的事，卻長期心情低潮沮喪、睡不好？這種蔓延全球的「孤單病」，已經被證實影響健康，而且研究顯示，年輕人的狀況不會比老年人更好，對此，心理學專家表示，有4種作法可以改善。

放下妳的手機
如果獨自一人在街頭等紅綠燈、或是在咖啡廳喝咖啡，妳第一件事就是拿出手機打發時間嗎？有些分析結果表示，手上的手機就是讓妳孤獨的元凶，因為隔絕跟外界一切的聯繫，放下手機看看路人，感受一下環境，若與旁邊的人眼神交會，試著微笑或點頭，這些舉動都能下意識的讓妳知道，這世界不是只有你一個人。

▲▼ 女性示意圖 。（圖／PEXELS）

▲放下手機，體驗與觀察這個世界，即便是對小孩微笑，也讓內心充實不少。（圖／pexels）

別再比較
打開臉書或社群網站，接收的全是別人幸福、快樂、享受的一面，心裡升起「比較心」，當然就會覺得自己很可憐，「人家去度假我在上班」、「大家都有攤就我沒有」、「莎莉買了一個我很想要的包」，只會看到別人有、自己沒有的地方，心情當然愈來愈沮喪。

▲孤獨,孤單,傷心,示意圖。（圖／翻攝unsplash）

▲別再跟他人比較，一直凸顯自己有什麼不好。

找到妳的舒適之處
若自己清楚不能給自己快樂，給一個從外尋求快樂的機會，去上瑜伽、或學語文等，加入一些禪修班也很不錯，心理學家表示，有時交談就是一種療癒，即使不奢求在其他領域中交到知心好友，至少也有其他類型的人可以接觸，而若再能從運動或課程中找到自己的興趣，那就好上加好了。

▲女孩,女人,單身,兩性,感情。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲走出自己家門去外界體驗，參與不同領與的活動，對自己有好處。

允許自己脆弱
數位時代的人們，好似自己每分每秒透過手機與網路跟身邊的人交流，事實上在面對過短訊息與圖像式的溝通方法下，「許多人都失去耐心」，想想看，真正跟妳深交的朋友，只靠社群網站的交流是覺得不夠的，承認自己就是想要人陪，積極的約朋友出來面對面吧。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學, 微笑憂鬱症, 憂鬱症, 抑鬱症
fashion.net

熱門文章

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜「白色魚尾裙」罕見露深溝　生圖曝光網友看傻：修超大

歐陽娜娜「白色魚尾裙」罕見露深溝　生圖曝光網友看傻：修超大

最容易朋友變戀人星座TOP3　巨蟹要人陪、第一名讓人猜不到

最容易朋友變戀人星座TOP3　巨蟹要人陪、第一名讓人猜不到

奧斯塔羅12星座一周運勢0113-0119　天蠍開始厭惡戀愛、摩羯小破財

奧斯塔羅12星座一周運勢0113-0119　天蠍開始厭惡戀愛、摩羯小破財

少女媽咪丁文琪的養身秘訣其實超簡單　就從日常運動、料理下手 9m88成Nike新一代廣告女神！大秀零贅肉蠻腰　腳上Air Max 90超型 零廚藝也能搞定烏魚子！3招完美上桌　享受彈牙美味 蔡康永走心金句：朋友名單定期刪，停止沒有意義的討好 2020大勢髮型推薦！鬆軟雲朵捲、氣質水波捲　滿滿軟萌女人的浪漫氣息 明星身材常靠短期塑型偷吃步！勤做3動作　兩周就能練出美腿、腹肌 劉詩詩VALENTINO透視洋裝大露美腿　形象照獲網激讚：根本少女

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面