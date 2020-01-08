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怪奇鼠躍上名牌衫迎新年　2900元可擁有手機殼

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▲▼MOSCHINO,GUCCI 。（圖／公關照）

▲MOSCHINO中國新年Mickey Rat限量膠囊系列，於微風信義專門店獨家販售。（圖／Moschino提供）

記者陳雅韻／台北報導

什麼怪奇設計出現在MOSCHINO都不奇怪了，為慶祝農曆新年到來，以知名地下漫畫作家Robert Armstrong 創作的Mickey Rat為主角，創作限量版膠囊系列，款式包括運動校隊風格的男裝、女裝與配件，2900元就能入手最入門的老鼠形象手機殼。

▲▼MOSCHINO,GUCCI 。（圖／公關照）▲▼MOSCHINO,GUCCI 。（圖／公關照）▲MOSCHINO Mickey Rat手機殼（左）2,900元，後背包32,300元。

▲▼MOSCHINO,GUCCI 。（圖／公關照）

▲時尚部落客Mia Kong（左）與名模祁俊凱一起演繹Mickey Rat限量膠囊系列。

這隻Mickey Rat臉超長、還帶著一抹邪惡笑容，絕非童話故事中的可愛形象，但讓人過目難忘，愛搞怪的MOSCHINO選牠當鼠年第一主角，出現在棒球外套、帽T、針織衫、長洋裝與配件系列。品牌聯手時尚部落客Mia Kong打造此次形象照視覺，並攜手名模祁俊凱共同演繹，背景融入麻將、紅包、桃花和舞獅等新年主題元素，相當熱鬧。

▲▼MOSCHINO,GUCCI 。（圖／公關照）▲▼MOSCHINO,GUCCI 。（圖／公關照）

▲MOSCHINO Mickey Rat長版棒球外套（左）61,500元，男款大學衣27,500元。

有別於MOSCHINO的調皮設計，Gucci走卡哇伊路線，為新春創作向米奇致敬的系列，迪士尼最有名的米奇躍上Gucci服裝、鞋款、包款以及小型皮件，亮點是全新面料Mini GG Supreme米奇印花帆布製成的包款，以此帆布製的單品均配有一枚棕色皮革標牌，代表Gucci X 迪士尼官方聯名認證。

▲▼MOSCHINO,GUCCI 。（圖／公關照）

▲▼MOSCHINO,GUCCI 。（圖／公關照）

▲Gucci創意總監Alessandro Michele操刀設計新春主題，同時向米奇致敬的系列，從服裝到配件都超可愛。（圖／Gucci提供）

關鍵字：

MOSCHINO, Gucci, 鼠年
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