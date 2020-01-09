最會「勾引」異性的星座女Top 4　雙子壞壞惹人愛才第二

編輯／Molly 圖／翻攝IG@sachi_fujii_official、＠emisuzuki_official、＠kkmmmkk、@hara3m

別看到「勾引」兩字就覺得是狐狸精、小三，擁有負面印象，其實勾引就是兩性間以動作、表情等各種方式展現自己的魅力，吸引異性注意並讓對方對自己產生好感，只要選擇的對象是單身、沒有道德上的疑慮，勾引本身並沒有錯，更是能讓感情生活更美好的方式。像是以下4個星座女，天生魅力十足外，還很會「勾引」異性，有的是壞壞特質吸引人，也有主動出擊的，更有什麼都不做就很迷人的，快來看看妳上榜了沒？

Top 4：射手座



天性熱情奔放的射手座，大多都活潑外向、喜歡玩樂和到處結交朋友，因此朋友圈很廣，不僅同性朋友多，異性朋友也很多，也讓射手女很容易就能跟男生打成一片，尤其是她們直來直往、不造作的個性，會讓她們不經意地自然流露出性感魅力，或是直爽傻萌的可愛一面，是許多男生心中的理想型，可以說她們的「勾引力」是渾然天成。

Top 3：天蠍座



雖然天蠍女常給人冰山美人或神秘印象，但一旦遇到心儀對象，比起被動等機會降臨，她們更喜歡主動出擊自己掌握先機，對她們來說，先下手為強，免得被人捷足先登。而被天蠍女看中的對象，也大多都會落入她們撒下的網中，因為當外表看似高冷的她們，以無辜的表情向男生撒嬌、示好，這種反差魅力很少有人可以逃過，異性通常都會甘心拜倒在她們的石榴裙下。

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Top 2：雙子座



如果說溫柔體貼的巨蟹座是好女孩代表，那麼雙子女絕對就是「壞女孩」代表！反應靈敏又活潑風趣的雙子座，本來就是社交高手，不僅善於交際，也很愛玩、愛嚐鮮，甚至有點花心，對男生來說，有著多變的樣貌的她們很有新鮮感，同時有點「壞」的特質又很吸引人，「壞壞惹人愛」這句話就能完美形容雙子女的魅力。

Top 1：天秤座



帥哥美女眾多的天秤座，不僅是高顏值代表星座，通常他們都還自帶一股優雅氣質，不用特別做什麼就能吸引許多異性目光。而天秤女的「勾引」，用「誘惑」能更好的形容，她們不直接勾引你，但會以欲拒還迎的方式，不冷不熱、看似不在乎的態度，勾得男生心癢癢，不知不覺中就被她們俘虜了。

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