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金球影后奧卡菲娜坦承是「冒牌者症候群」：我有一點討厭自己

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▲奧卡菲娜Awkwafina。（圖／達志影像／美聯社）

▲美籍中韓混血的奧卡菲娜奪下金球獎影后。（圖／達志影像／美聯社）

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@awkwafina、《別告訴她》劇照

奪得第77屆金球獎音樂喜劇類電影最佳女主角的奧卡菲娜（Awkwafina），憑著《別告訴她》（The Farewell）首次入圍便獲獎，備受各界關注。美籍中韓混血的奧卡菲娜用實力證明了自己，卻也受到不少關於外貌上的批評，種種壓力她選擇接受並從容面對，以下就一起來看看奧卡菲娜曾說過的智慧語錄。

▲奧卡菲娜語錄。（圖／翻攝自IG/awkwafina）

「我會一直是冒牌者症候群，我會一直有點點討厭自己，也可能每天都多討厭一點。但是我覺得這樣很好，它讓我腳踏實地，因為你的人生不可能永遠都是勝利。」

（I’ll always have imposter syndrome. I’ll always hate myself a little bit, maybe a little bit more every day,” she said with a laugh. “But I think a good amount of it is good to keep you on the ground, because you don’t want to just be like, ‘I’m winning!’）

她坦承自己是「冒牌者症候群」，時刻擔心自己不夠好，雖然在飾演《瞞天過海：八面玲瓏》與《瘋狂亞洲富豪》後獲得許多肯定評價，奧卡菲娜面對自己的成就，卻認為這些成功不屬於自己，時常為此焦慮甚至自我否定。但是她沒被打敗，而是學著去接受，認為「有點討厭自己」也沒什麼不好，這樣才能讓自己更腳踏實地的成長。

▲奧卡菲娜語錄。（圖／翻攝自IG/awkwafina）

做自己喜歡做的事絕對是每個人的權利

（It's definitely a privilege to be able to do what you love to do）

奧卡菲娜除了是位演員，還是饒舌歌手、節目主持人，她認為能夠做自己喜歡的事是再幸福不過了，一個人的出身不重要，外界的標籤也不重要，最重要的是知道自己是誰、想要什麼。

▲奧卡菲娜語錄。（圖／翻攝自IG/awkwafina）

「我記得和奶奶一起看Margaret Cho節目的時候。她是我的英雄，不只因為她很有趣，因為她讓我知道做自己是很 ok的，作為一位黃皮膚的女孩，一樣可以是個強壯又勇敢的女人。」

（I remember watching Margaret Cho with my grandmother on TV. She was my hero, not only because she was funny, but because she showed me that it's okay to be yourself, that it's okay to be a brash yellow girl and to be a strong and brave woman.）

身為一個在美國長大的亞裔女孩，成長過程中受到社會刻板印象造成的許多負面影響，但她心裡總是明白，不用去迎合外界對你的身份所設定的框架，選擇忠於自己的想法，成為強壯又勇敢的女人。

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關鍵字：

奧卡菲娜, Awkwafina, 別告訴她, The Farewell, 金球獎, 影后, 語錄
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