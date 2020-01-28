剛領錢就要敗家的星座Top 3 ！射手玩樂至上、天秤腦波無敵弱

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新的一年正是考驗大家能否守財的時刻，無論你處於拿紅包或是年終獎金的階段，從星座角度來觀察，有些人即便得到一大筆錢，也無法存飽，現在就公開超愛亂花錢星座Top 3 ，看看你上榜了嗎？

Top 3 雙子座

雙子座絕對是失心瘋的一大星座，不過存不住錢不是因為自己，而是周圍朋友和飯局太多，不懂得拒絕的他們，即使到了吃土的月底，如果有朋友邀請，還是會勉強答應，把錢包消瘦的委屈拋在腦後。只能說雙子座如果要存錢，應該先把手機關機，而後雙子座也應該多去設想未來，不要把一股腦的個性越演越烈。

Top 2 射手座

天生樂觀的射手座，並非金錢至上而是玩樂第一，「賺錢就是要花」的概念，讓他們常常花在不必要的地方上，再加上喜歡到處遊玩，所以一存下錢，就是為了下次旅行做準備，也會忘記自己花在哪裡，而且嘴上會希望另一半或是家人多多叮嚀自己，不過一遇到想要花錢的時刻就都拋諸腦後，只能說及時行樂似乎不是壞事。

Top 1 天秤座

天秤座是出了名的腦波微弱，加上隨波逐流的天性，覺得錢再賺就好，人生就是要對自己好一點，於是莫名的增加了不必要的消費，自然就存不了錢，不過好在天秤性格柔軟，只要有好友或是另一半叮嚀，還是會開始存錢計劃，所以天秤千萬要找一個腦波強一點的情人來抑制消費慾。

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