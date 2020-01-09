性感辣腿超吸睛！艾怡良：腿亮了，看起來光澤就顯瘦

▲擁有健康美的艾怡良，私下偏愛美容油保養。（圖／翻攝自IG/eve_ai_the_crazy_one、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

為了歡慶克蘭詩 美妍中心旗艦館大安店隆重開幕，品牌特別邀請艾怡良擔任剪綵嘉賓，她表示：等這天等了好久，從高中就開始使用克蘭詩，可說是忠實愛用者。追求健康美的她，和大家無私分享她私下的保養祕訣。

在 Instagram 查看這則貼文 艾怡良（@eve_ai_the_crazy_one）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 16 日 上午 5:01 張貼

▲肌膚光澤比膚色更為重要。

以前也被嫌棄過膚色太深，被建議去打美白針或是使用美白產品，艾怡良自己笑說天生膚色就是比較深，所以使用後我也沒有變白呀。後來保養成了習慣之後，她竟發現愛上油保養，尤其喜歡植物萃取的精華油。

▲必要的保養也是一種充電儀式。

「我每天都要花上一段時間，安排自己獨處的『ME time』，自己選擇、自己調配，將植物精華油運用植萃芳療方式，仔細從頭到腳都呵護保養一番。我雖然不是專業芳療師，但是這個過程不僅是保養，更是帶給我無比的快樂，當身心都放鬆了，肌膚狀態自然就會充滿光澤。」





▲身體放鬆，臉部輪廓也變得緊緻。

她更分享在緊湊的唱片準備期間，也偷個空檔搶先體驗克蘭詩的全新身心靈放鬆療程「純萃賦活能量護理」，她最愛是不疾不徐的法式按摩手法，能感受到美容師的手法跟著骨骼和肌肉紋理，療程結束後，臉就好像被重新塑形了一樣，變得比較立體。



▲艾怡良分享個人獨家按摩手法。

她也首次公開保養小秘訣，首先腿一定要亮， 從大腿中間 一直到小腿骨塗上精華油，看起來光澤又顯瘦，臉當然也要亮，每天依照心情和膚況，把挑選出的植物精華油加入臉部乳液中，隔天起床後的皮膚會特別好，穿著高跟鞋長時間演出後，一定會用植物精華油按摩放鬆腿部肌肉。

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