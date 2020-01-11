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選堅果「包裝」很重要！送禮夠美　還能控制吃的量

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▲▼ Her堅果禮盒組 。（圖／Her提供）

▲午後小食光堅果禮盒組3罐一盒，2盒原價1,198元，特價999元點我購買。

時尚中心／綜合報導

過年無論是招待上門拜年的親友、與家人出遊，甚至是窩在沙發上軟爛幾天，都少不了零嘴，堅果、莓果，都是健康無負擔的選擇，除了原味無添加很重要，包裝也很重要，首先是外盒夠美，送出手才不會一下就被轉送，再來是小罐裝，可以保鮮、不怕吃不完過期，返鄉、出去玩帶在路上也方便。

「Her和她」電商規劃的年節禮盒專區，推出午後小時光堅果禮盒組，以瓦愣紙盒包裝有文青可愛感，內含１罐原味杏仁、原味腰果與綜合莓果，都是小罐裝，能一次吃到多種口味解嘴饞，最重要的是比起其他零食健康無負擔，適量吃沒有罪惡感。

▲▼ Her堅果禮盒組 。（圖／Her提供）▲▼ Her堅果禮盒組 。（圖／Her提供）

▲堅果禮盒組每盒內含原味杏仁、原味腰果、綜合莓果各一罐，2盒原價1,198元，特價999元。點我購買。

杏仁的熱量在堅果類中算低，腰果口感較鬆軟，是很多人最愛的堅果，堅果類含膳食纖維、不飽和脂肪酸等等，講到養身、減重的零食，幾乎都少不了，只是要適量食用，不能狂嗑，所以買太大包裝容易吃不完而造成新鮮度的疑慮，小罐包裝確實方便許多，不容易受潮，且出遊攜帶方便，隨時都能享受堅果與莓果的美味。

▲▼ Her堅果禮盒組 。（圖／Her提供）

▲堅果禮盒組還包括一罐200g的綜合莓果，內有圖桃乾、蔓越莓、葡萄乾、黃金葡萄乾。

午後小食光特別強調嚴選大粒果仁，天然成分無添加，以低溫烘焙技術保留營養，每一口都吃得安心。除了當零食吃，其實堅果與莓果亦可入菜，因為過年大魚大肉吃多了，偶爾想來一盤清爽的沙拉解膩，可灑上午後小食光堅果禮盒組內的腰果、杏仁、圖桃乾、蔓越莓、葡萄乾、黃金葡萄乾，增添風味。

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農曆年前忙著送禮、準備年貨，工作滿檔又要抽空採買，時間很難軋，「Her和她」深知這點，開闢「年味禮盒專區」，超限量嚴選禮盒，都是送人展現好品味、收到絕不會想轉送的好物，直接下單輕鬆又省時。

關鍵字：

堅果, 莓果, Her和她
fashion.net

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