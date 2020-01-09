fb ig video ETtoday search mobile

歐陽娜娜「白色魚尾裙」罕見露深溝　生圖曝光網友看傻：修超大

> >

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自歐陽娜娜工作室微博）

▲歐陽娜娜穿著VERA WANG白色魚尾裙出席活動，罕見開深溝 。（圖／翻攝自歐陽娜娜工作室微博）

記者鮑璿安／台北報導

19歲藝人歐陽娜娜昨（9日）出席大陸活動，特別換上一席VERA WANG白色魚尾裙，更罕見以深溝、露背造型亮相，在尺度上有驚人突破，不過卻慘遭網友毒舌，「精修圖和生圖差距太大。」

歐陽娜娜昨日以VERA WANG BRIDAL 2020秋冬系列Sally禮服亮相活動現場，歐陽娜娜放下烏黑長髮，妝容清淡之餘，整體造型為清新優雅的白色，加上裙襬魚尾收邊，完美包覆歐陽娜娜的身型，此外，上方也以深V剪裁搭配絲狀吊帶遊走肩頸，與馬甲式的胸封為整體優美造型注入一絲率性，同時也令她罕見露出深溝，年僅19歲可謂造型上的一大突破。

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自歐陽娜娜工作室微博）

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自歐陽娜娜工作室微博）

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自歐陽娜娜工作室微博）

歐陽娜娜工作室釋出多張精修圖美照 。（圖／翻攝自歐陽娜娜工作室微博）

歐陽娜娜工作室也釋出多張精修美照，鏡頭近距離拍攝下歐陽娜娜小巧五官，更巧妙以蕾絲倒影覆蓋在臉龐上，營造獨特氣質；鏡頭拉遠，歐陽娜娜特地背對露出白皙美背，看似毫無缺點可挑剔，不過隨即現場未修圖的生圖曝光，歐陽娜娜五官立體程度明顯銳減，而手臂線條也被網友抨擊，「精修圖和生圖差距太大」、「修超多」、「現場根本撐不起來這套衣服」、「非常普通。」

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

歐陽娜娜, VERA WANG, 歐陽娜娜工作室, 微博
fashion.net

熱門文章

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸20歲女兒首登場！微風達標305億　董座廖鎮漢「年終最高7個月」

孫芸芸20歲女兒首登場！微風達標305億　董座廖鎮漢「年終最高7個月」

37歲漂亮姐姐孫藝真：「感情是要把握兩人在一起的每個瞬間」

37歲漂亮姐姐孫藝真：「感情是要把握兩人在一起的每個瞬間」

十二星座1月愛情運勢！雙子小心危險關係、巨蟹旅遊正桃花來襲

十二星座1月愛情運勢！雙子小心危險關係、巨蟹旅遊正桃花來襲

蔡康永走心金句：朋友名單定期刪，停止沒有意義的討好 迪士尼仙杜瑞拉系列絕美登場！皮夾裝飾玻璃鞋、南瓜馬車夢幻度大增 365天生日專屬色　1月1日淡白色有顆純淨的心、7月13日鐵藍自尊心強烈 曾莞婷穿夏姿性感透視裝像仙女　最想演的竟是「厲鬼」 歐陽娜娜「白色魚尾裙」罕見露深溝　生圖曝光網友看傻：修超大 明星身材常靠短期塑型偷吃步！勤做3動作　兩周就能練出美腿、腹肌 「能者不是多勞，而是過勞」　6句上班族厭世金句讓人心好累

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面