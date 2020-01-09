歐陽娜娜「白色魚尾裙」罕見露深溝　生圖曝光網友看傻：修超大

▲歐陽娜娜穿著VERA WANG白色魚尾裙出席活動，罕見開深溝 。（圖／翻攝自歐陽娜娜工作室微博）

記者鮑璿安／台北報導

19歲藝人歐陽娜娜昨（9日）出席大陸活動，特別換上一席VERA WANG白色魚尾裙，更罕見以深溝、露背造型亮相，在尺度上有驚人突破，不過卻慘遭網友毒舌，「精修圖和生圖差距太大。」

歐陽娜娜昨日以VERA WANG BRIDAL 2020秋冬系列Sally禮服亮相活動現場，歐陽娜娜放下烏黑長髮，妝容清淡之餘，整體造型為清新優雅的白色，加上裙襬魚尾收邊，完美包覆歐陽娜娜的身型，此外，上方也以深V剪裁搭配絲狀吊帶遊走肩頸，與馬甲式的胸封為整體優美造型注入一絲率性，同時也令她罕見露出深溝，年僅19歲可謂造型上的一大突破。

▲歐陽娜娜工作室釋出多張精修圖美照 。（圖／翻攝自歐陽娜娜工作室微博）

歐陽娜娜工作室也釋出多張精修美照，鏡頭近距離拍攝下歐陽娜娜小巧五官，更巧妙以蕾絲倒影覆蓋在臉龐上，營造獨特氣質；鏡頭拉遠，歐陽娜娜特地背對露出白皙美背，看似毫無缺點可挑剔，不過隨即現場未修圖的生圖曝光，歐陽娜娜五官立體程度明顯銳減，而手臂線條也被網友抨擊，「精修圖和生圖差距太大」、「修超多」、「現場根本撐不起來這套衣服」、「非常普通。」

在 Instagram 查看這則貼文 歐陽娜娜✨（@nanaouyang__02）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 8 日 上午 5:52 張貼

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