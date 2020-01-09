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【奧斯塔羅】給準備換新工作的你，選一張牌看轉職運

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▲新工作適合我嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

每年的這個時候都有朋友面臨轉職問題
就連奧斯占卜的案例中也出現類似問題

所以今天奧斯就要陪著
準備換新工作的朋友一起來看
即將開始的工作適合我嘛？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，如果正面臨轉職問題或是即將前往新職場，這樣的牌組多半是宣布好消息的到來，牌組帶出來的除了開心愉悅之外，也點出來新職場的合作狀況是良好的，然而，所謂的合作關係其實就是主管、同事之間的相處或是客戶之間的合作，因此奧斯建議這組牌的朋友，面對陌生的職場可要多加把勁了，不然只會浪費這樣的良好運勢喔！

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選到這組牌的朋友，奧斯提醒你就要多留意一下了，這樣的牌組代表焦躁或是夜不成眠，因為你向來就是個容易想太多的人，所以牌組帶出的工作層面顯示為工作情緒過大，導致壓力的產生，若正準備轉職或是尋找工作的朋友選到這組牌，奧斯提醒你要注意壓力的調適，否則過度要求自己，只會導致焦躁憂慮甚至夜不成眠喔！

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選到這組牌的朋友，若正準備轉職或是新的工作約，那奧斯就要恭喜你了，因為這樣的牌組代表發展空間以及未來，或許在工作初期難免存在摸索或是嘗試的階段，但建議你要多努力或是調適一下，畢竟，這樣的牌組多半暗示你初期的付出與努力，將為你帶來豐厚的回報，所以奧斯還是老話一句，沒有一步登天的工作成就，但付出都是可以得到回報的。

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選到這組牌的朋友，奧斯提醒你要多注意了，這樣的牌組代表小人與犯人口舌，若是你正準備赴新的工作邀約或是轉職狀況，那就要注意同事之間相處了，不得不說在新的工作職場中，成天閒聊他人八卦的同事不算少，因此奧斯才會提醒你到新的工作環境要多留心同事之間的相處，雖然不用當爛好人，但保持良好關係會是你學習的一大課題。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

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