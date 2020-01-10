fb ig video ETtoday search mobile

【奧斯塔羅】欺騙、小人中傷　未來三個月需要留意什麼事？

> >

▲未來三個月需要留意什麼事？。（圖／奧斯塔羅提供）

面對生活
總有措手不及的狀況出現

所以今天就和奧斯一起來看看
未來三個月需要留意什麼事？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，最近在生活中要留意了，這樣的牌組代表欺騙與矇在鼓裡，奧斯要提醒抽到這組牌的朋友，最近若要與人簽屬合約或是有合作正要進行都要在觀察一下，當然也包括金錢投資等狀況，因為這樣的牌組點出暗示欺騙的存在，所以最近要多加留意才不會到最後被人欺騙時，在那邊後悔喔！

牌ll

選到這組牌的朋友，最近在生活中可要多留意小人的狀況，這樣牌組代表小人存在或是流言中傷的狀況，因此奧斯要提醒抽到這牌組的你，所謂的小人狀況在工作上會更明顯，所以最近在職場上，若是主管紅人或是業績狀況不錯的朋友，最近就要低調一些了，因為眼紅你們的人不算少，甚至可能在你背後說上些閒言閒語，所以挑選到這組牌的你，近期要多加留意了。

牌lll

選到這組牌的朋友，最近在生活中要留意與他人出現爭執的狀況，因為這樣的牌組代表溝通不利或是爭執的狀況，所以挑選到這牌組的朋友，若是有脾氣較大的，可要好好的調整一下了，因為你最近容易與他人起爭執。另外，你最近也將莫名的被人找麻煩，所以挑選到這組牌的朋友，這一陣子緩著脾氣或是多聽聽他人的想法，並保持良好溝通會是一大學習重點喔！

牌lV

選到這組牌的朋友，奧斯可就要跟你說聲恭喜了，這樣的牌組基本上就是一個完整的循環與成功，因此接下來的運勢還不錯，若是一直以來有煩心的事情困擾著你，最近都會逐漸改善。另外，若是面臨瓶頸或是問題懸著無法解決的朋友，這些狀況也會開始往好的方向進行，不過，這樣的牌組不是不用努力，而是狀況都將往好的方向進行，所以該做的事情都還是要繼續加油囉！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

熱門文章

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

ET Fashion

推薦閱讀

最會「勾引」異性的星座女Top 4　雙子壞壞惹人愛才第二

最會「勾引」異性的星座女Top 4　雙子壞壞惹人愛才第二

孫芸芸20歲女兒首登場！微風達標305億　董座廖鎮漢「年終最高7個月」

孫芸芸20歲女兒首登場！微風達標305億　董座廖鎮漢「年終最高7個月」

日本獵奇小魚乾USB引發熱議！用魚腦來當記憶體　越多隻容量越大

日本獵奇小魚乾USB引發熱議！用魚腦來當記憶體　越多隻容量越大

明星身材常靠短期塑型偷吃步！勤做3動作　兩周就能練出美腿、腹肌 歐陽娜娜「白色魚尾裙」罕見露深溝　生圖曝光網友看傻：修超大 Reebok最美漸層鞋！「4色熱感圖」超現代　全台僅一間店買得到 超神準！從「吃麵順序」看潛在個性　先喝湯最愛別人哄 《CATS貓》聯名包可愛大好評　圓滾滾貓眼盯著你，揹上街超時髦 星巴克花蓮台泥DAKA門市開幕　大片落地窗+水泥工業風融入好山好水 孔曉振愛口袋禮服洩露率真本性　戴伯爵珠寶添女人味　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面