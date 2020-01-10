【奧斯塔羅】欺騙、小人中傷　未來三個月需要留意什麼事？

面對生活

總有措手不及的狀況出現

所以今天就和奧斯一起來看看

未來三個月需要留意什麼事？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，最近在生活中要留意了，這樣的牌組代表欺騙與矇在鼓裡，奧斯要提醒抽到這組牌的朋友，最近若要與人簽屬合約或是有合作正要進行都要在觀察一下，當然也包括金錢投資等狀況，因為這樣的牌組點出暗示欺騙的存在，所以最近要多加留意才不會到最後被人欺騙時，在那邊後悔喔！

牌ll

選到這組牌的朋友，最近在生活中可要多留意小人的狀況，這樣牌組代表小人存在或是流言中傷的狀況，因此奧斯要提醒抽到這牌組的你，所謂的小人狀況在工作上會更明顯，所以最近在職場上，若是主管紅人或是業績狀況不錯的朋友，最近就要低調一些了，因為眼紅你們的人不算少，甚至可能在你背後說上些閒言閒語，所以挑選到這組牌的你，近期要多加留意了。

牌lll

選到這組牌的朋友，最近在生活中要留意與他人出現爭執的狀況，因為這樣的牌組代表溝通不利或是爭執的狀況，所以挑選到這牌組的朋友，若是有脾氣較大的，可要好好的調整一下了，因為你最近容易與他人起爭執。另外，你最近也將莫名的被人找麻煩，所以挑選到這組牌的朋友，這一陣子緩著脾氣或是多聽聽他人的想法，並保持良好溝通會是一大學習重點喔！

牌lV

選到這組牌的朋友，奧斯可就要跟你說聲恭喜了，這樣的牌組基本上就是一個完整的循環與成功，因此接下來的運勢還不錯，若是一直以來有煩心的事情困擾著你，最近都會逐漸改善。另外，若是面臨瓶頸或是問題懸著無法解決的朋友，這些狀況也會開始往好的方向進行，不過，這樣的牌組不是不用努力，而是狀況都將往好的方向進行，所以該做的事情都還是要繼續加油囉！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜