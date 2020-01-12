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奧斯塔羅12星座一周運勢0113-0119　天蠍開始厭惡戀愛、摩羯小破財

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▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

20200113-0119奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：射手座事業運最旺！對於目前的工作環境，有高度的認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，並樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一周。

TOP2：天秤座愛情運最旺！雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己，而雙方對感情的態度也願意作調整，讓感情生活更加的安定穩固。

TOP3：水瓶座金錢運最旺！金錢運勢不錯，卻有來得快去得也快的隱憂，奧斯建議多著重如何守財才是重點喔！

本周需注意星座

1.巨蟹座事業運需要留意：存在許多對自我的不信任及環境不安全感，這樣的狀況也影響到同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動。

2.天蠍座愛情運需要留意：低迷的戀愛信心，在下周讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向也感到迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長。

3.雙子座金錢運需要留意：正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並且做好理財以免有經濟壓力的產生。

牡羊座

開運顏色：灰色
幸運數字：14

整體運勢★★★
解析：下周牡羊朋友變徳計較許多，甚至有了競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭有助鞭策自己，但下周的競爭顯得較惡性些，因為太投入於當中導致自己將成功的機會推遠了，所以下周要避免過度的競爭，並適時調整一下自己計較的心態才會比較好喔！

愛情運勢★★★
解析：雙方價值觀在下周有了出入，或許是某件從未發生事突然發生，所以有了摩擦，並間接凸顯彼此價值觀的落差，雖不影響到兩人太大，但總是算次爭吵，還是要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★
解析：下周學／事業運勢，自我意識的升高，讓自己在職場上容易和同事起點小爭執。另外，下周工作業務也將繁重許多，所以奧斯提醒下周要注意一下自己的身心狀況喔！

金錢運勢★★★
解析：偏財運勢好過於正財運，有機會透過投資或賭博獲利，但卻也有來得快去得也快的狀況，著重在如何守財會比較好喔！

金牛座

開運顏色：黃色
幸運數字：74

整體運勢★★★
解析：大環境的不穩定，讓金牛的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素開始動了起來，正因為如此，下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式，所以算是個起伏較大的一周。

愛情運勢★★★
解析：看似穩定的感情，好像存在一些雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業（學業）運勢★★★
解析：異動的想法在下周開始出現，對於目前的學／事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★
解析：正財運較佳，偏財運不佳的一周，要避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

雙子座

開運顏色：黑色
幸運數字：45

整體運勢★★
解析：雙子朋友下周將是休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力在下周不堪負荷，逐漸從內在的壓力轉往外在的情緒與行動，讓你倍感無力，奧斯建議下周適時的休息轉換一下心靈，並重新調整，才能讓自己重新面對目前的狀況喔！

愛情運勢★★★
解析：長久感情中的問題在下周浮現，讓雙方都對愛情感到無力，會是個需要調整步伐的一周，藉由溝通或許能帶領彼此往更深的層次前進，但也別忘了多著想一下另一半的情緒與感受喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：對於目前的學／事業，感覺不像以往的熱情，所以下周在面對目前的工作與學業都將感到些許的無奈，會有想異動的想法出現。

金錢運勢★★
解析：正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並且做好理財以免有經濟壓力的產生。

巨蟹座

開運顏色：土黃
幸運數字：28

整體運勢★★
解析：下周巨蟹朋友顯得自找麻煩許多，面對許多事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己顯得焦躁憂慮許多，甚至到睡覺時都還想個不停，面對這樣的狀況，奧斯提醒下周要適時向朋友求助，想不通或解決不了的問題就別往自己腦袋裡去了，以免煩躁憂慮的狀況更加明顯喔！

愛情運勢★★
解析：下周安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加許多，身為你的另一半也因此顯得較有壓力，奧斯建議下周要調整一下心態，別把自己跟另一半的感情逼出問題囉！

事業（學業）運勢★★
解析：存在許多對自我的不信任及環境不安全感，這樣的狀況也影響到同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動。

金錢運勢★★
解析：正財運以及偏財運都不是太裡想，要多注意一些情緒上造成的花費，才能避免不必要的開銷。

獅子座

開運顏色：綠色
幸運數字：42

整體運勢★★★
解析：下周獅子朋友做事起來綁手綁腳許多，不像過去那麼得心應手，而這樣的原因多半來自於自己，因為下周的思緒似乎不像以往清晰，將容易只看事情的表面，導致自己不太敢放手去做，奧斯建議下周要保有過往思緒清晰的優點，審慎想過後就要付諸行動，或許就能改善這樣的狀況喔！

愛情運勢★★★
解析：下周在感情中，有將自己束縛在這段感情裡的意味，因為下周對於情感需求度的增加，面對另一半都顯得卑敬許多。而單身朋友下周想談戀愛的念頭增加許多，所以要注意濫竽充數的狀況喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，下周沒有太大的企圖心，雖然分內工作都處理得很好，但也就僅此而已，所以下周在學／事業方面不會有太大起伏喔！

金錢運勢★★★★
解析：金錢運勢平淡許多，如果有投資想法的朋友，下周不建議有投資的動作，因為投資後被套牢的可能性在下周大增。

處女座

開運顏色：紫色
幸運數字：35
整體運勢★★★
解析：下周處女朋友對於目前的狀況不甚滿意，因此會有改變現況的想法出現，但卻有空忙一場的可能性，雖然下周的積極付出是好事，但要注意方向與方法是否正確，可別空忙一場喔！

愛情運勢★★★
解析：下周對於愛情會有不切實際的動作出現，甚至讓感情停頓了下來。另外，下周對於情人的誠實也相當的重要，切勿有隱瞞的狀況發生。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，要注意自己目前的方向與努力是否是正確的，雖然不斷努力與付出，但卻有空忙的情況產生，奧斯建議下周多傾聽同事與同學的意見，才有望改善情況。

金錢運勢★★
解析：財運不慎理想，如果有想買樂透或刮刮樂的朋友，那就要有做公益的心理準備喔！

天秤座

開運顏色：天空藍
幸運數字：95

整體運勢★★★★
解析：安穩、平靜的元素將充斥在天秤朋友下周的生活當中，原因來自過往的熱情在下周顯得平靜許多，而那樣的熱情慢慢由外在轉入內心層面，若忙碌好一陣子的你，下周將有機會獲得充分的休息，奧斯提醒可要好好把握下周難得的輕鬆喔！

愛情運勢★★★★★
解析：雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己，而雙方對感情的態度也願意作調整，讓感情生活更加的安定穩固。

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，目前的工作與學業持續穩定的成長，也願意在目前的環境中繼續努力，讓一切顯得平穩許多。

金錢運勢★★★★★
解析：偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資，雖短期內看不到報酬，但若放長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入喔！

天蠍座

開運顏色：藍色
幸運數字：46

整體運勢★★★
解析：下周天蠍朋友的行動力與熱情下降許多，面對周遭的人、事、物都提不起熱情，對於自己的目標也感到懷疑，奧斯提醒下周要多多留意了，千萬別讓一時的低迷或情緒影響自己。另外，奧斯提醒天蠍朋友要多加留意目前所做的事情是否足夠細心，因為下周可能會有問題的產生，讓你到灰心許多喔！

愛情運勢★★
解析：低迷的戀愛信心，在下周讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向也感到迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長。

事業（學業）運勢★★★★
解析：下周在學／事業上的步伐慢了許多，需要花時間考慮目標是否正確或有沒有需要調整的地方，會是個步伐緩慢的一周，不如好好的思考一下，也是個不錯的選擇喔！

金錢運勢★★★
解析：正偏財運都不理想，下周多避免投資或理財方面，因為都不會有太多的起色喔！

射手座

開運顏色：銀色
幸運數字：02

整體運勢★★★★
解析：射手的朋友，下周強而有力的行動將充斥在你的生活中，而這樣高度的行動力也將傳染周遭的朋友，奧斯建議如果一直以來有事想做但始終未付諸行動的朋友，下周要多加把握，因為下周付出行動時的熱情將延續很久喔！

愛情運勢★★★★
解析：愛情運勢方面，下周兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高，特別的是這樣的原因有一部分來自肉體關係，即便如此，雙方對於感情還是非常的努力，所以要好好把握下個禮拜了。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：對於目前的工作環境，有高度的認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，並樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一周。

金錢運勢★★★★
解析：下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財！

摩羯座

開運顏色：靛青色
幸運數字：79

整體運勢★★
解析：下周將會是摩羯朋友信心消退的一周，面對目前手邊的事情掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，因自信消退連帶產生對自我的疑慮影響到了工作，奧斯建議下周在面對事情時，要在堅定一些，要不可就會空忙一場囉！

愛情運勢★★★
解析：雙方溝通度在下周降低許多，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執，奧斯建議下周要適時的將想法提出來和另一半溝通，別一個人悶在心裡，因為這樣對事情是沒有助益的。

事業（學業）運勢★★★
解析：面對工作及學業有許多想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行，塞一堆想法在腦袋瓜裡可是會累死自己的。

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸囉！

水瓶座

開運顏色：白色
幸運數字：32

整體運勢★★★
解析：下周水瓶朋友的情緒起伏大上許多，容易和周遭的朋友起爭執，有一部份原因為長久以來給自己的壓力在下周稍稍無法負荷，所以會表現於外在，奧斯建議下周要多注意情緒狀況，另外也要多放開自己，並聽一下周遭朋友的建議喔！

愛情運勢★★★
解析：雙方在下周漸漸願意敞開內心和另一半溝通，因此雙方的關係在下周會有所成長，如果這陣子情侶間存在爭執的水瓶朋友，下周也將開始逐漸趨緩喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，下周能有效掌握自己的進度也較能控制工作或學業上的狀況，並且讓自己下周朝目標前進的步伐更加踏實。

金錢運勢★★★
解析：金錢運勢不錯，卻有來得快去得也快的隱憂，奧斯建議多著重如何守財才是重點喔！

雙魚座

開運顏色：紅色
幸運數字：68

整體運勢★★★★
解析：下周雙魚的朋友對於自我的自信提升許多，讓自己面對目前周遭的人、事、物都有相當大的信心能夠處理得當。另外，因為自信心的提升，將吸引不少人的目光，所以下周好好享受當個矚目焦點吧！

愛情運勢★★★★
解析：下周彼此感情將有更進一步的發展，雙方信任感也提高許多，如果有剛在一起的情侶，下周彼此的感情將進展的非常快速且穩定。而單身的朋友，奧斯則要提醒你，愛情雷達要敏銳一些或許會有桃花出現喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：下周在學／事業上的自信心相當強烈，讓自己在學／事業上都做得相當得心應手。另外，因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

金錢運勢★★★
解析：正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報喔！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 星座, 運勢
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