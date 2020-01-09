試開箱／MIUMIU米妮聯名少女心噴發！波點提袋、水晶髮夾都萬元有找

▲MIUMIU新年限定系列請來超可愛米妮，絕大部分單品親民價格萬元有找 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

迎接農曆鼠年進入最後倒數階段，MIU MIU這回請到超人氣巨星米妮踩著經典紅色高跟鞋，一躍而上新年限定包款、飾品以及衣著，從頭到腳都洋溢濃厚少女情懷，此外，價格也相當好入手，萬元有找就能入手絕大部分單品。

▲MIUMIU 延續濃厚少女風格，帆布肩背包袋中袋設計CP值超高 NT$13,500，束口袋輕巧可愛好上手 NT$9,500。（圖／記者鮑璿安攝）

MIU MIU延續旗下濃厚少女風格，針對農曆新年請來人見人愛的米妮出場，本次新年限定款不乏各種大小的帆布包款、皮革手拿包、配件以及衣著等，首先主打功能性的兩用波點帆布袋，紅、粉底色注入對應波點造型，洋溢復古氣息，而右下角則有米妮踩著經典紅色高跟鞋的身影，開袋之後，袋中袋設計相當實用，讓混雜在包中的小物都能找到回家的位置，也貫徹了高CP值的兩用功能；米妮束口袋則呼應帆布袋童趣風格，不同的是採用束口開袋方式，不分年齡都能輕鬆上手。

▲（依序）紅黑波點雙面帽 NT$8,000；絲帶吊飾NT$11,500；髮飾 NT$6,000。（圖／記者鮑璿安攝）

來到配件部分，紅、黑兩色的帽款其實暗藏雙面設計，豐富衣著搭配的可能性，無論是波點或是黑色素面都能彰顯俏皮氣息；而下方的銀色吊飾，除了能夠將白藍紅絲帶化作頸錬，也能當做手錬、髮帶裝飾，同時賦予可愛的垂墜式米老鼠耳朵以及印製在絲帶上的MIUMIU字樣，更具收藏價值。

▲米妮牛仔外套NT$44,500；短TEE NT$18,000。（圖／記者鮑璿安攝）

衣著部分同樣以米妮雙手交叉的經典Pose注入短TEE、牛仔短裙中，輕鬆彰顯春天的愉悅心情，本次新年限定系列僅在台北101專賣店獨家販售，大小朋友們千萬別錯過了。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App