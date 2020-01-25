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韓網大推5款必染新髮色！玫瑰粉又甜又喜氣　奶茶棕加霧灰最大勢

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@cosette_sungshin、@jgh7302、@high_tt、@n__young___、@salondeboutique_official

2020到來，是不是已經看膩原有的髮色呢？新年要有新氣象，應該趕快趁過年前幫頭髮換個閃亮新色。延續去年的流行，玫瑰棕、淺咖啡色…等大趨勢還是差不多，但更多層次的細緻顏色，會增添許多細節上的不同。這裡整理了網路上幾款超夯的髮色推薦，想染新色快點筆記！

▲2020新髮色。（圖／翻攝自IG@high_tt）

1.kotori米棕色

棕色系一直是染髮的不敗選擇，而最近在韓網流行一款叫「kotori米棕」（코토리 베이지）的髮色。原來這顏色與日本動畫《LoveLive！》中角色南琴梨（kotori）的頭髮如出一轍，而產生了這個說法。

這款髮色其實就是以偏金的米棕色為底，參雜了霧灰與亞麻，多層次的顏色搭配，讓有捲度的頭髮，呈現出光澤與質感。

▲2020新髮色。（圖／翻攝自IG@high_tt）

2.玫瑰粉棕色

新年染個偏紅髮色比較喜氣，一直深受女孩們歡迎的玫瑰粉色持續流行中，可以選擇讓玫瑰粉紅色加上偏金的淺棕色，結合在一起，可營造出柔和粉嫩的玫瑰粉棕色。這款髮色可以有韓國idol一般的亮眼效果，但霧感色澤讓它不會太難以駕馭。

▲2020新髮色。（圖／翻攝自IG@salondeboutique_official）

3.莓果紫紅色

與玫瑰粉棕色有著類似的感覺，但在紅棕基礎當中加入了莓果紫色。紫紅色澤有別於一般紅棕髮的溫柔小姐姐氣質，增添了不少性感女人味～這款顏色也更能襯托出臉部氣色，還可以讓膚色顯白。

▲2020新髮色。（圖／翻攝自IG@salondeboutique_official）

4.霧灰寧靜藍

今年的代表色寧靜藍出爐，去年超紅的藍色頭髮也將持續流行。比起太過鮮豔的亮藍色，偏深的藍加上霧灰色調比較好駕馭。在暗處乍看像黑色卻更有光澤，在燈光下則能展現美美的寧靜藍，這款低調的霧灰藍，比一般藍髮更具質感。

▲2020新髮色。（圖／翻攝自IG@salondeboutique_official）

5.霧灰紫羅蘭

喜歡霧灰質感髮色，也可以考慮將它搭配紫羅蘭色。灰感色澤與紫色做搭配，營造出仙氣感！具有漸層效果的霧灰紫羅蘭，頭頂部分會是比較偏深沉的藍紫，延伸到髮尾，則逐漸轉變成較淺的純粹紫色。

►女人變美秘訣

▲2020新髮色。（圖／翻攝自IG@salondeboutique_official）

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關鍵字：

頭髮, 髮色, 染髮, 顏色, 髮型, 2020
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