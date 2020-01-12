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九份夜景現身猿人T！BAPE「新年限定款」鯊魚外套藏台灣國碼　網：買爆

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編輯／Duke

發跡於日本裏原宿的BAPE（A BATHING APE），以鯊魚、迷彩、猿人等設計走紅全世界。近日，BAPE為了慶祝來台展店13周年，特別選在農曆新年前為大家帶來「台灣限定款」，而整體風格充滿濃厚的台灣味，包括取景自「九份」夜景的猿人T-Shirt以及使用台灣國碼「886」為主題的單品，各位粉絲還不買好買滿過好年！

▲BAPE台灣13周年紀念。（圖／翻攝自A BATHING APE® OFFICIAL FB、BAPE、IG@bapestoretaipei）

▲BAPE特地到九份拍攝，並取景放在猿人T-Shirt設計上。（圖／翻攝自A BATHING APE® OFFICIAL FB）

▲BAPE台灣13周年紀念。（圖／翻攝自A BATHING APE® OFFICIAL FB、BAPE、IG@bapestoretaipei）

▲BAPE帶來台灣13周年紀念限定系列。（圖／翻攝自BAPE）

BAPE於1993年在東京裏原宿成立，創立者為HUMAN MADE的主理人NIGO，雖然日前NIGO在接受外媒訪問時表示「BAPE已經過時了，不知道為甚麼還那麼多人喜歡。」不過，正是因為BAPE是一個歷史悠久的品牌，並且是潮流界的長青樹，所以也擁有不少死忠粉絲。

然而，這次的13周年台灣限定一共推出4款單品，包括鯊魚外套、鯊魚短褲、鯊魚T-Shirt以及猿人T-Shirt，其中，鯊魚外套、鯊魚T-Shirt在設計上，採用代表台灣國碼886與台北英文縮寫「TPE」字樣為主，而猿人T-Shirt則使用美麗的九份夜景成為系列的最大亮點。

▲BAPE台灣13周年紀念。（圖／翻攝自A BATHING APE® OFFICIAL FB、BAPE、IG@bapestoretaipei）

▲BAPE台灣13周年紀念。（圖／翻攝自A BATHING APE® OFFICIAL FB、BAPE、IG@bapestoretaipei）

▲BAPE台灣13周年紀念。（圖／翻攝自A BATHING APE® OFFICIAL FB、BAPE、IG@bapestoretaipei）

▲鯊魚外套、鯊魚T-Shirt採用代表台灣國碼886與台北英文縮寫「TPE」字樣為主。（圖／翻攝自IG@bapestoretaipei）

▲BAPE台灣13周年紀念。（圖／翻攝自A BATHING APE® OFFICIAL FB、BAPE、IG@bapestoretaipei）

▲BAPE台灣13周年紀念。（圖／翻攝自A BATHING APE® OFFICIAL FB、BAPE、IG@bapestoretaipei）

▲使用九份夜景的猿人T-Shirt為系列的最大亮點。（圖／翻攝自IG@bapestoretaipei）

▲BAPE台灣13周年紀念。（圖／翻攝自A BATHING APE® OFFICIAL FB、BAPE、IG@bapestoretaipei）

▲鯊魚短褲一直都是BAPE最熱賣的單品之一。（圖／翻攝自IG@bapestoretaipei）

BAPE台灣13周年紀念限定系列，將於1／11正式於台北仁愛圓環店開賣，網友對此系列表示支持：「絕對買爆」、「有九份老街就讚」、「紫色迷彩超好看」不過，目前尚未得知該系列是否為限量販售，而定價方面官方也沒有透露，有興趣的朋友，開賣當天記得早一點去排隊喔！

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關鍵字：

日本, 裏原宿, BAPE, 鯊魚, 迷彩, 猿人, 九份夜景, 886, HUMANMADE, NIGO, 台北, 台灣
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