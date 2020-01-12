▲何超蓮背蕭邦粉紅新包迎接新年。（圖／翻攝laurinda_ho IG）

記者陳雅韻／台北報導

被稱為「港澳最美千金」的賭王三房千金何超蓮，與大陸男星竇驍熱戀中，雖然常分隔兩地，但兩人不時抓緊機會約會，多次被目擊在路邊攤吃平名美食曬恩愛。從她近期頻頻po的穿搭照，張張漾著幸福甜笑，而拎的包更是當季最新款，包括Gucci新春主題系列的米奇包、蕭邦（Chopard）粉紅包，全是農曆新年最討喜的設計。

▲何超蓮穿Gucci 20,500米奇T恤、52,500元GG Logo棉質開襟外套，背70,900元米奇皮革肩背包。（圖／翻攝laurinda_ho IG、Gucci提供）

何超蓮跨越2020年，開始用新的包包迎接新年，第一款是粉粉嫩嫩的珠寶腕錶品牌蕭邦推出的粉紅方包，包上有大大的愛心圖案，她穿簡單的高領針織衫、白褲搭配此包款，透露熱戀中的甜蜜心情。

▲何超蓮也擁有Gucci米奇皮革手拿包33,800元。（圖／翻攝laurinda_ho IG、Gucci提供）

而近期Gucci最夯的米老鼠包，港澳最美千金當然沒錯過，而且何超蓮擁有不只一款，一連曬了米奇皮革肩背包、手拿包，衣服當然也是全套Gucci，包括米奇T恤、經典GG LOGO棉質開襟外套，完美示範青春洋溢的新春穿搭。