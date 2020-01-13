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頭上撒落櫻花瓣好浪漫！粉紅版小熊維尼正中少女心　趴睡娃娃竟是面紙套

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編輯／Emily　圖／翻攝自disney.co.jp、kakaofriends.com

離櫻花盛開的季節還有一段時間，但日本迪士尼已經陸續推出許多櫻花系列。繼上一波的粉紅米奇、米妮之後，小熊維尼也被染成整身粉紅色，頭戴櫻花花瓣、雙手合掌的坐姿和趴睡的模樣，全都軟萌到不行～另外還有其他生活用品，浪漫花朵加粉嫩色系，完全狙擊少女心！

▲粉紅櫻花維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）

#櫻花維尼娃娃系列

粉紅色的櫻花維尼，頭上有幾朵花瓣和葉子，雙手握在面前，模樣超級可愛！有推出三種大小的娃娃，最大隻是坐著的，尺寸較小的兩款則是站姿，另外還有吊飾和髮飾。

▲粉紅櫻花維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）

▲櫻花維尼娃娃大型售價4,950日圓（約台幣1,373元）、中型售價3,300日圓（約台幣915元）、小型售價2,750日圓（約台幣762元）。

▲粉紅櫻花維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）

▲櫻花維尼吊飾售價1,760日圓（約台幣488元），髮飾售價990日圓（約台幣274元）。

這款趴睡姿勢的維尼，看起來就和娃娃沒兩樣，但其實它竟是衛生紙套！超Q外型結合了實用功能，覺得娃娃太無用，絕不能錯過這款衛生紙套～

▲粉紅櫻花維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）

▲粉紅櫻花維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）

▲櫻花維尼衛生紙套售價3,080日圓（約台幣854元）。

#櫻花維尼用品系列

除了娃娃系列，也推出了很多維尼與櫻花瓣圖案的生活用品。桃紅粉色搭配鮮豔的草綠超級唯美，透明玻璃杯與杯墊看起來好浪漫，兩個一起搭著用超適合。

▲粉紅櫻花維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）

▲櫻花維尼玻璃杯售價990日圓（約台幣274元），杯墊售價770日圓（約台幣213元）。

維尼收納束口袋外觀看起來輕便，內部竟然有保護隔板，可以收納像相機這種怕摔的物品，不用怕撞壞。

▲粉紅櫻花維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）

▲櫻花維尼收納袋售價2,750日圓（約台幣762元）。

有著灑落的櫻花和維尼圖案的雨傘超級浪漫，撐起來彷彿頭頂飄滿櫻花～同花樣圖案的筆袋也很美。

▲粉紅櫻花維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）

▲櫻花維尼雨傘售價2,420日圓（約台幣671元），筆袋售價1,320日圓（約台幣366元）。

#櫻花和服米奇、米妮系列

不只櫻花款維尼，還有櫻花款米奇、米妮，穿上日本傳統和服的造型非常精美。除了有絨毛玩偶和娃娃吊飾，還有推出櫻花米奇、米妮圖案的鏡子、指甲剪以及手機指環扣。這系列1/14會開始在官網上販售，喜歡的話別錯過了～

▲粉紅櫻花維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）

▲櫻花米奇、米妮娃娃售價4,290日圓（約台幣1,190元）。

▲粉紅櫻花維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）

▲櫻花米奇、米妮吊飾售價2,530日圓（約台幣701元）。

▲粉紅櫻花維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）

▲櫻花米奇、米妮鏡子售價1,320日圓（約台幣366元），指甲剪售價1,100日圓（約台幣305元）。

▲粉紅櫻花維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）

▲櫻花米奇、米妮手機指環扣售價1,320日圓（約台幣366元）。

除了迪士尼推出浪漫新品，韓國的Kakao Friends也推出新年系列。配合今年的生肖，人氣角色Ryan、Apeach套上老鼠頭套，多了兩隻圓圓大大的鼠耳朵，模樣超呆萌～有推出可愛、實用的造型零錢包以及娃娃吊飾，粉嫩配色同樣讓少女超心動！

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▲粉紅櫻花維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）

▲Kakao Friends零錢包售價13,000韓元（約台幣333元）。

▲粉紅櫻花維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）

▲Kakao Friends娃娃吊飾售價10,000韓元（約台幣257元）。

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關鍵字：

迪士尼, 小熊維尼, 櫻花, 粉紅, 米奇, 米妮
fashion.net

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