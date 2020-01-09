這潮流衫男生會愛！　MSGM打造日本足球漫畫熱血衛衣

▲MSGM足球小將翼藍色連帽上衣，19,300元。（圖／MSGM提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

義大利高端潮流品牌MSGM全台第二家專賣店，於台北SOGO百貨復興館BR4正式開幕，除了以2020早春新裝吸引準備採買過年新衣的時尚迷，同時祭出以日本知名漫畫《足球小將翼》為設計主題的男裝，令人驚喜的跨界且跨國的合作又一發，時尚精品不再高冷，變得更有趣了。

▲MSGM全台第二家品牌專賣店進駐台北SOGO百貨復興館BR4。

由高橋陽一創作的《足球小將翼》是風靡全球的動漫作品，法國足球名將Kylian Mbappe是有名的鐵粉之一，曾在IG上傳自己肩傷包紮照與漫畫主角纏繃帶的對照圖。MSGM也感受這股熱力，推出《足球小將翼》的藍色連帽上衣與黑色衛衣，熱血沸騰的圖案上身很吸睛，為SOGO百貨復興館專賣店獨賣款。

▲MSGM足球小將翼黑色衛衣，15,800元。

同樣來自義大利的MOSCHINO也常跨界合作，最新作品為慶祝農曆新年的限量版膠囊系列，以地下漫畫家Robert Armstrong 設計的Mickey Rat為主角，創作款式豐富的運動校隊風格的男裝、女裝與配件，展現詼諧與活力氣息。

▲MOSCHINO以Mickey Rat為主角的膠囊系列男、女裝，流露詼諧感。（圖／MOSCHINO提供）