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麥當勞、星巴克換上ALL BLACK包裝帥炸　比利時設計師IG滿足所有黑色控

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@anckor

想像一下，平常吃的麥當勞、星巴克、可口可樂，換一個包裝會變成什麼樣子？有一個比利時設計師Julian O'hayon，將生活的事物，都包裝成黑色，而且完全不會太陰沉，反而超級有質感的！

全黑的星巴克包裝，比原先的有質感太多了。

Julian O'hayon將黑色融入生活中，完美的改造了，眾人最愛的麥當勞、星巴克、可口可樂的包裝，其中，更運用Chanel、LV、Saint Laurent等國際大牌，成功創造原先沒有的質感。而Apple的MacBook、AirPods，也在這位設計師的改造名單內，黑色外觀的AirPods比基本的白色款還更有質感。由此可見，事物只要經過包裝，都可以有一番美感的。

全黑的麥當勞，天天想來一份。

用Chanel包裝的麥當勞，根本捨不得吃！


而這位設計師Julian O'hayon的生活裡，也都是黑色的，舉凡他的車、衣服、生活必需品都是，而全黑在每一個男生身上都可以看到，可見黑色對於男生，是多麼有吸引力的顏色！

全黑的保時捷，讓人好想坐一坐。

全黑的房間，有別於一般的抒壓感。

生活用品，配件清一色是黑色。

用膩白色的AirPods，來個黑色的如何？

這棟黑色房子，根本是黑色控夢想的家。

如果各位也是個黑色控，不妨去這位設計師的IG看看，畢竟，能有這樣的生活質感，誰不想要呢？此外，JulianO’hayon有成立自己的品牌，叫做「BLVCK」，有興趣的朋友，可以上網站去看看哦！

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