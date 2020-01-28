麥當勞、星巴克換上ALL BLACK包裝帥炸　比利時設計師IG滿足所有黑色控

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@anckor

想像一下，平常吃的麥當勞、星巴克、可口可樂，換一個包裝會變成什麼樣子？有一個比利時設計師Julian O'hayon，將生活的事物，都包裝成黑色，而且完全不會太陰沉，反而超級有質感的！

全黑的星巴克包裝，比原先的有質感太多了。

在 Instagram 查看這則貼文 Julian O'hayon（@anckor）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 8 日 上午 5:22 張貼

Julian O'hayon將黑色融入生活中，完美的改造了，眾人最愛的麥當勞、星巴克、可口可樂的包裝，其中，更運用Chanel、LV、Saint Laurent等國際大牌，成功創造原先沒有的質感。而Apple的MacBook、AirPods，也在這位設計師的改造名單內，黑色外觀的AirPods比基本的白色款還更有質感。由此可見，事物只要經過包裝，都可以有一番美感的。

全黑的麥當勞，天天想來一份。

在 Instagram 查看這則貼文 Julian O'hayon（@anckor）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 4 日 上午 7:19 張貼

用Chanel包裝的麥當勞，根本捨不得吃！

在 Instagram 查看這則貼文 Julian O'hayon（@anckor）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 17 日 上午 9:04 張貼



而這位設計師Julian O'hayon的生活裡，也都是黑色的，舉凡他的車、衣服、生活必需品都是，而全黑在每一個男生身上都可以看到，可見黑色對於男生，是多麼有吸引力的顏色！

全黑的保時捷，讓人好想坐一坐。

在 Instagram 查看這則貼文 Julian O'hayon（@anckor）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 16 日 上午 10:32 張貼

全黑的房間，有別於一般的抒壓感。

在 Instagram 查看這則貼文 Julian O'hayon（@anckor）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 19 日 上午 7:55 張貼

生活用品，配件清一色是黑色。

在 Instagram 查看這則貼文 Julian O'hayon（@anckor）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 31 日 上午 9:14 張貼

用膩白色的AirPods，來個黑色的如何？

在 Instagram 查看這則貼文 Julian O'hayon（@anckor）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 26 日 上午 8:00 張貼

這棟黑色房子，根本是黑色控夢想的家。

在 Instagram 查看這則貼文 Julian O'hayon（@anckor）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 17 日 上午 7:05 張貼

如果各位也是個黑色控，不妨去這位設計師的IG看看，畢竟，能有這樣的生活質感，誰不想要呢？此外，JulianO’hayon有成立自己的品牌，叫做「BLVCK」，有興趣的朋友，可以上網站去看看哦！

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