9m88成Nike新一代廣告女神！大秀零贅肉蠻腰　腳上Air Max 90超型

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近年來，台灣樂壇出現好幾位新生代歌手，像是ØZI、9m88、高爾宣等，然而，繼ØZI替Nike代言Air Force 1後，2020年Nike為了慶祝Air Max 90問世30周年，特地找來9m88以復古與前衛的時尚態度，完美詮釋全新復刻的初代Air Max 90，而下方就來看看9m88的時尚定義以及對Air Max 90的想法。

▲慶祝Air Max 90問世30周年，Nike特地找來9m88詮釋Nike Air Max 90。（圖／品牌提供）

原先專攻時尚設計的9m88，因對音樂抱有極大的熱忱，毅然決然放下計畫好了藍圖，進而轉投音樂的懷抱，所以她對時尚有著自己的一套想法，她認為好看又兼具舒適的球鞋是鞋櫃必備的單品，並且「穿搭就是把各式各樣的單品穿成自身的模樣。」而全新復刻的Air Max 90，9m88覺得很有時尚感，不僅可以搭配運動風，混搭正裝也相當的帥氣！





▲9m88表示穿搭就是把各式各樣的單品穿成自身的模樣。（圖／品牌提供）







▲Air Max 90不僅可以搭配運動風，混搭正裝也相當的帥氣。（圖／品牌提供）

Air Max 90推出至今已過30個年頭，而Nike仍對其注入新意，包括材質的替換以及多變的色彩，因此2020年Air Max 90再度突破想像，並以明亮的色調搭配細微的改動重新帶回初代的Air Max 90，有興趣購買的朋友，目前已於1／3在全台指定專賣店上架，千萬別錯過了。

▲全新復刻的Air Max 90目前已於1／3在全台指定專賣店上架。（圖／品牌提供）

►又潮又美的第一選擇

此外，除了先前曝光的3款Adidas Yeezy Boost 700 MNVN以外，近日透過YEEZY MAFIA的最新消息指出，Yeezy Boost 700 MNVN將會新增一款名為「Bone」的配色，並且色調與Adidas Yeezy 500「Bone」相同，是一雙以大地色為主調的球鞋。

在 Instagram 查看這則貼文 YEEZY MAFIA（@yeezymafia）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 8 日 上午 10:06 張貼

其中，該鞋款於設計方面，將原先Yeezy Boost 700側邊的麂皮、網布除去，並注入尼龍面以及反光「700」字樣，預計將於今年春季發售，定價為美金220元（約台幣6,600元）。

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