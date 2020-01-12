外出旅遊必學！機艙美容5招，口罩原來是好物

▲女星機艙美容最重視保濕和防曬。（圖／翻攝自曾之喬、邵雨薇FB)

編輯 / Lily

年節將近，想必許多人安排過年出國旅遊，長時間飛行又處在濕度只有1%的機艙中，對肌膚可說是巨大考驗。要如何下機依然美麗，以下5點機艙保養必須筆記，肌膚一透亮，妝淡淡就很美。

▲薄敷輕質乳霜就如同敷面膜效果。（圖／Unsplash，以下同)

輕乳霜打底

很多人都以為在機艙內敷面膜就很OK，要知道面膜沒敷對，肌膚可會越來越乾，一缺水連妝都上不了。建議登機前先做好清潔等步驟，在機艙內休息前可以塗薄博一層乳霜打底，又或是使用美容油代替也可，這樣來幫助肌膚水分流失，慎選質地成分就不怕長痘。

勤塗防曬超重要

在機艙內可以不化妝，防曬必須塗好塗滿，高空中的紫外線極高，對肌膚的傷害甚至是地面的20倍。記得起飛前30分鐘要塗抹防曬乳，隨身可帶含防曬係數的蜜粉補擦，盡可能做到全方位防護。

▲機艙內的濕度極低，面膜沒敷好反而會更乾。

別敷片狀面膜

飛機上敷面膜有大學問，機上乾燥空氣會加快吸乾面膜的水分，如果沒留意好時間，會讓肌膚越敷越乾。如果想帶保濕噴霧請挑選不含酒精成分，，因為酒精會加快水分流失。

口罩是保濕好物

每次看明星的機艙LOOK，一定少不了口罩，除了可以遮素顏、倦容，口罩還能保持臉部、鼻腔濕度。坊間也有推出加強保濕的口罩可選擇，飛行時使用超方便。

▲護唇膏想到就擦別懶惰。

潤唇膏隨身攜帶

隨時抹護唇膏，幫助維持潤澤雙唇，機艙的乾燥環境除了使肌膚缺水，雙唇甚至也會乾到脫皮。女孩們想要漂亮絕不能懶，想到就隨時補擦就對了。

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