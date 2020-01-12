IG限時動態「角色濾鏡」爆紅！玩玩你是哪個宮崎駿人物　還能預測2020運勢

編輯／Emily

最近是不是常在Instagram限時動態，看到朋友們在玩測試角色的濾鏡呢？從測試你是哪隻寶可夢，到哪個迪士尼角色。現在還多了更多樣式，不管你喜歡哈利波特、火影忍者或宮崎駿，都能玩看看你是裡面哪個人物，還能預測你2020新的一年會如何～這裡幫你整理了多款好玩濾鏡！

#預測你的2020年

新年剛到，是不是想預測一下今年運勢如何呢？可以玩玩兩款好玩的濾鏡。IG@filippo.soccini的這款顯示了「2020你會」…單身、有錢、窮、喝醉、繼續看Netflix等多種有趣選項，就連明星海莉比伯（Hailey Bieber）、米莉芭比布朗 (Millie Bobby Brown)等明星都玩得欲罷不能！

▲海莉比伯、米莉芭比布朗都有玩預測2020的濾鏡。（圖／翻攝自IG@filippo.soccini）

在 Instagram 查看這則貼文 Little Pink Sunflower（@littlepinksunflower）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 4 日 上午 12:58 張貼

IG@akikokoga的濾鏡可以讓你一瞥2020的運勢，會有像「記得解壓縮」或「試著不要哭」的小提醒，歌手Sam Smith也有玩～

▲IG@akikokoga的濾鏡有2020的運勢小提醒。（圖／翻攝自IG@akikokoga）



#日本漫畫系列

如果你是漫畫迷的話，可以玩看看IG@natachabirds的濾鏡，測試哪款是你的代表漫畫？是《死亡筆記本》、《航海王》或是《火影忍者》呢～

▲這款濾鏡可以測出你的代表漫畫。（圖／翻攝自IG@natachabirds）



另外也可以玩玩看IG@dua.lucas的濾鏡，測看看你是《火影忍者》或《七龍珠》漫畫裡面的哪個角色。

▲測《七龍珠》、《火影忍者》角色的兩款濾鏡。（圖／翻攝自IG@dua.lucas）



#宮崎駿卡通

IG@paigepiskin的濾鏡，可以測你是宮崎駿卡通裡的哪個角色，從《魔女宅急便》、《龍貓》、《神隱少女》到《霍爾的移動城堡》中的角色都有，臉上還會有角色的小圖示，超級可愛～

▲測宮崎駿動畫裡角色的濾鏡。（圖／翻攝自IG@paigepiskin）



#哈利波特

哈利波特迷絕對要玩玩IG@syilers的濾鏡，可以測你是故事裡面的誰，從主要角色到愛哭鬼麥朵、多比等角色都有，而且上面圖案的畫風還非常精美！

▲測哈利波特故事裡角色的濾鏡。（圖／翻攝自IG@syilers）



在 Instagram 查看這則貼文 Robbie Russell（@imrobbierussell）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 30 日 下午 3:11 張貼

#精靈寶可夢

IG@hughesp1的濾鏡應該很多人都玩過了，可以測看看你是哪隻寶可夢，歌手亞莉安娜（Ariana Grande）等明星都有玩。還沒玩過的話，趕快手刀去這幾個帳號，把濾鏡儲存就可以玩囉！

▲測看看你是哪隻寶可夢。（圖／翻攝自IG@ hughesp1）



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