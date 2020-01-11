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小心你買到的是假貨！價值141億元Nike、LV仿冒鞋流入紐約

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編輯／Duke

去年10月美國海關與邊境保護局（CBP）查獲價值高達美金224萬元（約台幣6900萬元）後，以為盜版商會就此停手，但這些人反而變本加厲，因為近日根據Quartz的報告指出，有一個專門出口仿冒球鞋的團隊，將大量的Nike、Louis Vuitton（LV）運至美國紐約，並且多年下來累積的總值達到天價的美金4.72億元（約台幣141億元），不過，目前美國官員已經將主要嫌疑人逮捕。

▲天價球鞋被查獲。（圖／翻攝自美國海關與邊境保護局、StockX）

▲大量的Nike、Louis Vuitton仿冒鞋被運至美國，並且累積總值達到台幣141億元。（圖／翻攝自美國海關與邊境保護局）

然而，這起案件的主要嫌疑人已被逮捕，是一名叫做Qing Fu Zeng（曾慶福）的華人，當中他偽裝成合法公司，並偽照地址來申請私人倉庫，進而存放仿價球鞋，而這些倉庫遍布紐約主要地區，包括布魯克林、皇后區以及長島，最終調查人員查獲129箱的仿冒球鞋，其中包含大量的Nike與Louis Vuitton球鞋。

▲天價球鞋被查獲。（圖／翻攝自StockX）

▲天價球鞋被查獲。（圖／翻攝自美國海關與邊境保護局、StockX）

▲天價球鞋被查獲。（圖／翻攝自美國海關與邊境保護局、StockX）

▲最終調查人員查獲129箱的仿冒球鞋，其中包含大量的Nike與Louis Vuitton球鞋。（圖／翻攝自StockX）

想必很多人不清楚盜版商的獲利有多少，而Quartz的報告顯示，光是去年仿冒品在全球的銷售額超過美金5,200億元（約台幣15兆元），這占全球貿易額的3.3％，可見人們為了貪小便宜而去購買仿冒品，不僅讓盜版商口袋飽飽，同時也傷害了創作者與品牌的用心。

對於整起事件有興趣的朋友，都可以到Quartz的官網查看完整的報告，當中有詳細的運送仿冒球鞋過程以及美國官員的追捕過程喔！

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關鍵字：

美國海關與邊境保護局, 盜版商, 仿冒球鞋, Nike, LouisVuitton, 天價, 紐約, 全球貿易額
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