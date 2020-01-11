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590元打造法國優雅風！UNIQLO X 伊內絲法桑琪大年初一開賣

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▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 2020年春夏聯名系列找來伊內絲法桑琪（INES DE LA FRESSANGE）。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

UNIQLO 2020年春夏系列聯名主角揭曉，將與巴黎時尚指標伊內絲法桑琪（INES DE LA FRESSANGE）合作，全系列60款單品相當多元，注入伊內絲法桑琪優雅的碎花與動物圖案，最低590元就能入手。

UNIQLO與伊內絲法桑琪展開2020年春夏聯名，以「重現美好年代」為主題，全系列涵蓋三大主題：巴黎風格、騎士精神與靈動繆斯，以簡約版式搭配創新材質如細褶設計、重新詮釋法國各時代女性流行的經典風格，從頭到尾，包含配件在內共60款單品可供選擇。

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲巴黎風格系列女裝IDLF學院風V領毛衣NT$1,490 。（圖／品牌提供）

巴黎風格系列以夏季奧林匹克運動會的運動項目為出發點，以經典綠白配色的蒂爾登（Tilden）針織毛衣及寬褲，彰顯濃郁法國風，同時實穿性不容置疑，清新風格不分性別都能輕鬆搭配；騎士精神則以亞爾（Arles）地區的牛仔服裝為靈感，將黑白色調搭配於男孩風的設計單品上，符合日常工作需求，正式之餘遊走率性與優雅之間，不乏注入舒適棉麻材質的外套以及棉質細褶襯衫，都是一大亮點。

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲騎士精神棉麻外套NT$2,990；棉麻刺繡襯衫NT$1,490 。（圖／品牌提供）

而靈動繆斯源自1920女性變革時期裝扮，採用印花荷葉邊為特色結合寬鬆剪裁的輕薄連衣裙打造復古氣息，均可見輕薄的透視線條以及印花在其中，同樣用親民價格就能入手。本次聯名系列將於1月25日（六）大年初一正式開賣，單價從590元起相當值得入手，也能品味日系與法國交織的獨特美學。

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲靈動繆斯細褶洋裝NT$1,990；嫘縈開領洋裝NT$1,990。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲亮面肩背包NT$990。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

UNIQLO, 伊內絲法桑琪, INES DE LA FRESSANGE, 2020, 春夏, 聯名, 2020ss
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