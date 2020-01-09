fb ig video ETtoday search mobile

Daniel Wong 信義遠百快閃店藏高CP值小物，超吸睛可愛小熊原來有這特殊「功能」

> >

▲Daniel Wong 快閃店於信義遠百A13盛大開幕，以「經典狂野」為主題。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

華裔設計師品牌Daniel Wong 於台北信義遠百A13 二樓的快閃店已正式開幕，本次快閃店以重現經典為主，店內擺設、裝潢充分展現「黑白狂野」風，服裝、商品以及繽紛的印花絲巾，則如一貫結合大自然、動物元素，其中有隻造型可愛的熊熊玩偶最是吸睛，因為它可是有特殊功能的！

 ▲Daniel Wong快閃店。（圖／品牌提供）

▲Daniel Wong 快閃店於信義遠百A13盛大開幕。（圖／品牌提供，以下同）

這隻名為「Starlight星光熊」的玩偶，在眾多猶如藝術品般的服裝、單品中顯得有些突兀，放在一旁特別吸睛，讓人就像小孩看到玩具一樣忍不住想把玩一下，但其實這隻造型獨特的星光熊不只是拿來裝飾用的玩偶、掛飾，它其實是一個「行動電源」！非常具有實用性，而且價錢也較其他商品親民的多，相當好入手。

▲Daniel Wong快閃店。（圖／品牌提供）

▲Daniel Wong。（圖／記者王則絲攝）

▲Starlight星光熊玩偶行動電源，NT＄2,280。（圖／記者王則絲攝）

本次Daniel Wong 進駐信義遠百A13，為因應台灣女生們的喜好與習慣，首次推出了尺寸較小的絲巾款式，讓女孩們更易穿戴搭配，也較沒負擔，價錢上也比原本大尺寸絲巾親民。還不熟悉絲巾穿戴方式的女孩們不用擔心，即日起至1／30，每週都能至櫃上報名預約絲巾的造型教學課程。

▲Daniel Wong快閃店。（圖／品牌提供）

快閃店中處處能看到Daniel Wong 經典的「印花」風格，像是鞋款部分就有非常多印花種類可挑選，外觀講求時尚的同時，絲巾與小羊皮的柔軟材質更提升了穿著舒適度。

▲Daniel Wong快閃店。（圖／品牌提供）

▲Daniel Wong快閃店。（圖／品牌提供）

▲Daniel Wong 也將印花運用到家居用品上，「鳥語花香」瓷器全系列相當適合送給家中長輩當作禮物。（圖／記者王則絲攝）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Daniel Wong, 信義遠百, A13, 快閃店, 印花, 絲巾, 星光熊, 行動電源
fashion.net

熱門文章

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸20歲女兒首登場！微風達標305億　董座廖鎮漢「年終最高7個月」

孫芸芸20歲女兒首登場！微風達標305億　董座廖鎮漢「年終最高7個月」

37歲漂亮姐姐孫藝真：「感情是要把握兩人在一起的每個瞬間」

37歲漂亮姐姐孫藝真：「感情是要把握兩人在一起的每個瞬間」

歐陽娜娜「白色魚尾裙」罕見露深溝　生圖曝光網友看傻：修超大

歐陽娜娜「白色魚尾裙」罕見露深溝　生圖曝光網友看傻：修超大

蔡康永走心金句：朋友名單定期刪，停止沒有意義的討好 365天生日專屬色　1月1日淡白色有顆純淨的心、7月13日鐵藍自尊心強烈 十二星座1月愛情運勢！雙子小心危險關係、巨蟹旅遊正桃花來襲 超神準！從「吃麵順序」看潛在個性　先喝湯最愛別人哄 迪士尼仙杜瑞拉系列絕美登場！皮夾裝飾玻璃鞋、南瓜馬車夢幻度大增 曾莞婷穿夏姿性感透視裝像仙女　最想演的竟是「厲鬼」 明星身材常靠短期塑型偷吃步！勤做3動作　兩周就能練出美腿、腹肌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面