Daniel Wong 信義遠百快閃店藏高CP值小物，超吸睛可愛小熊原來有這特殊「功能」

▲Daniel Wong 快閃店於信義遠百A13盛大開幕，以「經典狂野」為主題。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

華裔設計師品牌Daniel Wong 於台北信義遠百A13 二樓的快閃店已正式開幕，本次快閃店以重現經典為主，店內擺設、裝潢充分展現「黑白狂野」風，服裝、商品以及繽紛的印花絲巾，則如一貫結合大自然、動物元素，其中有隻造型可愛的熊熊玩偶最是吸睛，因為它可是有特殊功能的！

▲Daniel Wong 快閃店於信義遠百A13盛大開幕。（圖／品牌提供，以下同）



這隻名為「Starlight星光熊」的玩偶，在眾多猶如藝術品般的服裝、單品中顯得有些突兀，放在一旁特別吸睛，讓人就像小孩看到玩具一樣忍不住想把玩一下，但其實這隻造型獨特的星光熊不只是拿來裝飾用的玩偶、掛飾，它其實是一個「行動電源」！非常具有實用性，而且價錢也較其他商品親民的多，相當好入手。

▲Starlight星光熊玩偶行動電源，NT＄2,280。（圖／記者王則絲攝）



本次Daniel Wong 進駐信義遠百A13，為因應台灣女生們的喜好與習慣，首次推出了尺寸較小的絲巾款式，讓女孩們更易穿戴搭配，也較沒負擔，價錢上也比原本大尺寸絲巾親民。還不熟悉絲巾穿戴方式的女孩們不用擔心，即日起至1／30，每週都能至櫃上報名預約絲巾的造型教學課程。





快閃店中處處能看到Daniel Wong 經典的「印花」風格，像是鞋款部分就有非常多印花種類可挑選，外觀講求時尚的同時，絲巾與小羊皮的柔軟材質更提升了穿著舒適度。

▲Daniel Wong 也將印花運用到家居用品上，「鳥語花香」瓷器全系列相當適合送給家中長輩當作禮物。（圖／記者王則絲攝）



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