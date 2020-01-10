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韓妞都瘋買的抗老小金瓶！超奢華99%純金箔精萃不到2千就能買

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▲韓妞都瘋買的99%純金箔抗老小金瓶。（圖／記者張毓容攝）

▲韓妞們都在瘋買的AHC「小金瓶」和「黃金水」終於全系列引進台灣。（圖／記者張毓容攝）
記者張毓容／台北報導

你是否也常好奇為何韓妞的皮膚看起來都白皙透亮好澎潤？那是因為她們很早就有抗老意識，20多歲就會開始使用抗老產品維持肌膚緊實有彈性，像是添加奢華金箔兼具高顏值的AHC「黃金水」系列在韓國超熱賣，近來更推出擁有獨特三金配方的「小金瓶精萃」也被搶翻了，現在AHC將把高貴不貴的「黃金逆時煥顏」全系列完整引進台灣，想入手韓妞們都在瘋的金箔抗老神品，再也不用代購了！

▲韓妞都瘋買的99%純金箔抗老小金瓶 。（圖／品牌提供）

▲ AHC黃金逆時煥顏系列添加了超奢華的99%純金箔和其他兩大頂級成份。（圖／品牌提供）

韓國最新的保養趨勢是女性從20多歲就會開始使用抗老產品，預防肌膚細紋、乾燥缺水，及過度表情動作或長時間低頭滑手機而產生的法令紋、表情細紋，因為一旦臉上出現紋路，瞬間就會讓視覺年齡加上10歲。因應這樣的保養趨勢，韓國醫美級保養品牌AHC特別推出「黃金逆時煥顏系列」，運用99%純金箔、黃金蝸牛精華、高濃度維他命B3等三大頂級成份打造保濕、撫紋、提亮光澤和抗氧化等全方位修護的抗老賦活配方，重現肌膚彈力光澤。

▲韓妞都瘋買的99%純金箔抗老小金瓶 。（圖／品牌提供）

▲韓妞都瘋買的99%純金箔抗老小金瓶。（圖／記者張毓容攝）

▲AHC 黃金逆時煥顏精萃，60ml，NT$1,800。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

全系列中最絕不能錯過的就是超人氣「小金瓶」黃金逆時煥顏精萃，跟「黃金水」一樣，有著滿滿金箔的奢華外觀超吸睛，更以完美比例調和純金箔和金色美容膠囊，還加入源自黃金繭的黃金蠶絲胺基酸、腺苷，一瓶就能撫紋、活膚、抗氧提亮，且沒有印象中抗老產品的厚重、黏膩感，質地好吸收不粘膩，幫你告白暗沈無光，養出像韓妞的無瑕透亮美肌。

▲韓妞都瘋買的99%純金箔抗老小金瓶 。（圖／品牌提供）

▲柳燕老師很推薦將「小金瓶」拿來薄敷，可快速改善肌膚暗沈、疲憊感。（圖／品牌提供）

美肌專家柳燕老師用過後也分享：「從成份來看較適合輕熟齡及壓力肌使用，在抗老及改善因壓力造成的乾荒及暗沉成效頗佳。」但因質地上非常水感且不黏膩，吸收滲透力佳，使用當下即有頗佳的改善效果，「是一款符合現代人所有膚齡需求的產品。」

老師更建議，當肌膚狀態較差或有特別需求時，可以類似「急救面膜」的用法，取加倍用量薄敷在臉上5分鐘，再搭配按摩手法，輕拍幫助吸收、提亮氣色，以及輕揉緊實線條肌，能快速改善疲憊，恢復肌膚活力，幫助後續妝容更服貼。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲韓妞都瘋買的99%純金箔抗老小金瓶。（圖／記者張毓容攝）

▲韓妞都瘋買的99%純金箔抗老小金瓶。（圖／記者張毓容攝）

▲AHC 黃金逆時煥顏肌活露，140ml，NT$1,200；黃金蠶絲蛋白安平面膜，30g，5片＋5安瓶，NT$1,200。（圖／記者張毓容攝）

「黃金逆時煥顏系列」除了「小金瓶精萃」外，還囊括全套保養流程品項，從回購率超高的「黃金水」肌活露、亮眼精萃、活膚霜到安瓶面膜，全都有99%純金箔注入，以平實價格就能享受頂級保養。

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關鍵字：

保養, AHC, 韓國, 韓妞, 抗老, 醫美保養, 秘訣, 美肌, 金箔, 黃金水, 小金瓶
fashion.net

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